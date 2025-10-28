Operativo Todos Santos en Panteón Municipal prevé 82 mil visitantes

El Operativo Todos Santos 2025 contempla servicios médicos, hidratación y accesos controlados en el Panteón Municipal.

Con el objetivo de preservar la seguridad, el orden y la tranquilidad de las y los poblanos que acuden a rendir homenaje a sus seres queridos, el Gobierno de la Ciudad implementará el Operativo Todos Santos 2025 en el Panteón Municipal, los días 01 y 02 de noviembre, con una afluencia estimada de más de 82 mil visitantes.

De acuerdo a un comunicado durante estos días el panteón estará abierto al público de 08:00 a 19:00 horas, con accesos controlados para garantizar una movilidad segura:

El acceso principal será por la Avenida 11 Sur y la 35 Poniente (solo entrada).

Habrá dos puntos adicionales sobre la 35 Poniente: uno destinado únicamente a la salida y otro en la Cuarta Sección, que funcionará como entrada y salida.

Como parte del compromiso con el bienestar de las y los asistentes, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, se llevará acabo el operativo que contará con:

Servicios de primeros auxilios brindados por el área médica del Sistema Municipal DIF.

. Protocolo de atención en caso de extravío de personas .

. Préstamo de cubetas y sillas de ruedas para facilitar el acceso a quienes lo requieran.

Durante estos días también estarán disponibles los servicios de atención al público, como:

Informes.

Pago de mantenimientos.

Servicio de inhumación.

Servicio de cremación.

Este esfuerzo interinstitucional busca ofrecer un entorno seguro y ordenado, además de una experiencia digna para quienes visitan este espacio de memoria y tradición, reafirmando el compromiso del alcalde Pepe Chedraui con la seguridad, la paz, la organización y el respeto a las tradiciones que fortalecen la identidad de las familias poblanas.

