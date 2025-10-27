Otorgan 70 mil apoyos por lluvias en Puebla y más estados

Al 26 de octubre se han otorgado 70 mil 256 apoyos por lluvias a personas afectadas en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

Al 26 de octubre, 70 mil 256 personas han recibido el primer apoyo de 20 mil pesos, así como dos vales de despensa y uno de enseres, por las afectaciones a causa de lluvias registradas en Puebla, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro.

De acuerdo a un comunicado, la Secretaría de Bienestar ha censado 103 mil 245 viviendas en los cinco estados, gracias al trabajo de las y los servidores de la nación.

56 mil 93 viviendas en Veracruz

22 mil 325 en Hidalgo

11 mil 978 en Puebla

9 mil 985 en San Luis Potosí

2 mil 864 en Querétaro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene una reserva de enseres domésticos para entregar a la población afectada, en tanto se concluye el censo para determinar si se requerirá adquirir más.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se han liberado 415 caminos de la Red Estatal y Caminos Alimentadores, con lo que ya hay 220 localidades comunicadas de un total de 288. En Puebla, Querétaro y San Luis Potosí ya no hay comunidades incomunicadas.

Para la apertura de carreteras participan 17 mil 728 elementos de la SICT, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y gobiernos estatales, con mil 255 máquinas que han retirado 3 millones 467 mil 486 metros cúbicos de material de derrumbes y deslaves. Además, 47 helicópteros continúan transportando alimentos y agua a comunidades que aún enfrentan dificultades de acceso.

Hasta el momento, 53 mil 394 personas servidoras públicas del Gobierno de México participan en la atención de la emergencia. La CFE ha restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico; se han atendido mil 277 escuelas afectadas de mil 475, entregado 413 mil 965 despensas y aplicado 463 mil 682 vacunas.

Desde el 16 de octubre, la Profeco implementó el Programa Especial de Contingencia por Lluvias Intensas en 26 municipios, con ocho brigadas de campo que han visitado 240 establecimientos y colocado 700 preciadores, para evitar abusos en los precios y brindar asesoría a la población afectada.

