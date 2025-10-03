El pago de marcha 2025 es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a través de los Programas del Bienestar, destinado a las familias cuando fallece un derechohabiente de alguna pensión.

Este beneficio se entrega por única ocasión a la persona registrada como auxiliar o representante del beneficiario.

El apoyo forma parte de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Pensión Mujeres Bienestar.

¿Qué es el pago de marcha?

El pago se otorga una sola vez y varía según la pensión que recibía la persona beneficiaria:

Pensión adultos mayores: $3,100 pesos

Pensión personas con discapacidad: $1,600 pesos

Pensión mujeres bienestar: $1,500 pesos

¿Cómo solicitar el pago de marcha?

La persona auxiliar designada debe notificar el fallecimiento del beneficiario en la Línea del Bienestar (800 639 42 64), disponible de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, y fines de semana o días festivos de 9:00 a 19:00 horas.

El trámite requiere presentar:

Acta de defunción o constancia médica de fallecimiento emitida por institución pública.

Datos generales del beneficiario.

La notificación debe realizarse dentro de los dos primeros bimestres posteriores al fallecimiento, de lo contrario se pierde el derecho al pago.

Registro de persona auxiliar

Para acceder al pago de marcha, es indispensable que exista una persona auxiliar previamente registrada en el programa. Para ello, se debe proporcionar:

CURP

Comprobante de domicilio

INE

Número de contacto

El auxiliar registrado podrá realizar trámites relacionados con la pensión y será el único autorizado para recibir el pago en caso de fallecimiento.

En caso de que no se hubiera designado un representante, el Comité Técnico del programa evaluará la situación y determinará si se otorga el apoyo.

La Secretaría de Bienestar recuerda que es obligatorio dar de baja al beneficiario fallecido para evitar cobros indebidos, ya que recibir pagos posteriores al fallecimiento constituye un delito.

POB/AFR