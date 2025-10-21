El diputado local por Morena, Pável Gaspar Ramírez, confirmó que el próximo jueves asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, lo que lo convierte en el nuevo líder del Poder Legislativo.

Además, encabezará la coordinación del grupo parlamentario de Morena, luego de la salida de Laura Artemisa García Chávez, quien fue designada titular de la Secretaría del Bienestar estatal.

Pável Gaspar Ramírez coordinara el Congreso del Estado de Puebla

Pavel explicó que la bancada de Morena manifestó su respaldo unánime para que encabece la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el órgano responsable de conducir los trabajos administrativos y políticos del Congreso. Subrayó que solo falta la sesión formal para validar el acuerdo y hacer oficial su nombramiento.

“Efectivamente estoy al frente del grupo parlamentario de Morena para la siguiente legislatura. Estamos esperando los tiempos y los procedimientos legales, y que sea el área jurídica la que confirme”, precisó el legislador por el Distrito 23 con cabecera en Acatlán.

¿Quién es Pável Gaspar Ramírez?

Durante su trayectoria en el Congreso, Pável Gaspar Ramírez ha impulsado iniciativas relacionadas con los derechos de los migrantes poblano, quién promovió una ley que permitirá su representación en el Poder Legislativo a partir de 2027, fortaleciendo la vinculación con las comunidades poblanas en Estados Unidos.

“Esto generó muchísimas relaciones con la unión americana, y próximamente una comisión irá a Nueva York invitada por el IPAM”, señaló.

Respecto a su relación con el gobernador Alejandro Armenta Mier, Gaspar Ramírez aseguró que existe respeto y coordinación institucional.

“El gobernador ha sido muy respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo, Coincidimos en una visión humanista y de izquierda dentro de la Cuarta Transformación”, afirmó.

En su trayectoria política, Pável Gaspar Ramírez se ha desempeñado como abogado egresado del Instituto Mixteco de Educación Integral. En 2020, fue Coordinador Estatal de la Unidad de las Izquierdas en el Estado de Puebla, y en 2021 fungió como diputado local suplente del exlegislador Eduardo Castillo, representante del distrito de Acatlán.

En 2023 asumió su suplencia tras la salida de Castillo, y desde entonces forma parte activa de la LXI Legislatura.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos dentro de la izquierda poblana y nacional, fue miembro fundador de Morena, coordinador general en la Mixteca y colaborador en la candidatura a la gubernatura de Alejandro Armenta Mier.

