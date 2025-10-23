En el marco de la XVIII Edición del Festival La Muerte es un Sueño, el 25 y 26 de octubre de 2025 comenzarán las actividades para celebrar la tradicional temporada de Día de Muertos en Puebla, con funciones de películas en el Panteón Municipal como parte del programa Cine entre Tumbas.

Las proyecciones de cine de terror tendrán una capacidad máxima de 250 personas por función y entrada gratuita con boleto.

Funciones del 25 de octubre – Panteón Municipal

La primera jornada de películas en el Panteón Municipal, ubicado en la 11 sur y 37 poniente, tendrá la proyección de:

20:00 horas – Hasta el viento tiene miedo (2007)

Hasta el viento tiene miedo es una película de terror gótico sobrenatural mexicana de 2007, dirigida por Gustavo Moheno a partir de un guion que escribió con Mario P. Székely, Ángel Pulido, y Alfonso Suárez Romero.

Es una adaptación de la historia de 1968, la trama sigue a un grupo de chicas internadas en una institución psiquiátrica, que se ven agobiadas por los eventos paranormales de un alma en pena vengativa. Protagonizada por Martha Higareda, Verónica Langer, Monica Dionne, y Danny Perea.

22:00 horas – Mal de Ojo (2022)

Película mexicana escrita y dirigida por Isaac Ezban, cuenta la historia de Nala, una niña de 13 años que viaja con su familia de la ciudad a la casa de su abuela en el campo, para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hermana pequeña pero pronto encontrará que su abuela no es exactamente lo que parece.

Funciones del 26 de octubre – Panteón Municipal

El segundo día películas en el panteón se presentarán:

20:00 horas – Macario (1960)

Dirigida por Roberto Gavaldón, esta cinta clásica del cine mexicano narra la historia de un leñador que anhela comer un guajolote entero sin compartirlo. Ambientada en el Día de Muertos, explora la relación entre la vida, la muerte y el destino, convirtiéndose en una de las películas más emblemáticas de la cinematografía nacional.

22:00 horas – Cortometrajes de terror por CINEMA

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP) informó que el acceso será con boleto y con un cupo máximo de 250 personas por función.

Además de las películas en el panteón, el Festival La Muerte es un Sueño reúne actividades artísticas, escénicas y visuales relacionadas con la muerte desde una perspectiva simbólica, tradicional y contemporánea.

