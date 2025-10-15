El presidente municipal de Puebla, José Chedraui Budib, presentó este 15 de octubre de 2025 su Primer Informe de Gobierno. Durante su mensaje, subrayó que la primera etapa de su administración se ha concentrado en “recuperar una ciudad que estaba abandonada”.

“El objetivo es reconocer lo que hemos avanzado, lo que falta por hacer y reafirmar el compromiso de servir a Puebla con honestidad, cercanía y trabajo”, señaló el edil.

Los ejes del primer año: Pepe Chedraui

Seguridad Ciudadana en Puebla

Chedraui informó que Puebla capital reforzó la seguridad con la adquisición de nuevas patrullas y la conexión de cámaras de vigilancia en colaboración con el sector empresarial.

Indicó que, en coordinación con el gobierno federal, el municipio impulsó el programa Senderos de Paz, enfocado en la recuperación de espacios públicos con alta incidencia delictiva.

Mencionó que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos de alto impacto registraron una disminución entre octubre de 2024 y agosto de 2025:

16.8% menos en robo a casa habitación

27.6% menos en robo a transportistas

40% menos en robos a instituciones bancarias

47.3% menos en denuncias por narcomenudeo

17.5% menos en robo en transporte público



Desarrollo Económico en Puebla

El presidente municipal destacó acciones para fortalecer la economía local a través de programas de crédito para empresarios y empresarias.

Mencionó también los programas de vinculación laboral y en materia de turismo, reportó la llegada de más de 2.7 millones de visitantes entre octubre de 2024 y agosto de 2025.

Obras y Servicios Públicos en Puebla

Chedraui Budib informó que su administración ha invertido más de mil millones de pesos en infraestructura urbana.

Entre las acciones más recalcó el bacheo de más de 160 mil calles, con la meta de cerrar el año con 200 mil baches reparados.

Informó que se rehabilitaron 15 kilómetros de vialidades principales y se construyeron más de 26 mil metros cuadrados de nuevas calles. Destacó el nuevo mercado de San Ramón y el Bachillerato Tecnológico de CU2, con capacidad para mil 400 estudiantes, en colaboración con la BUAP.

TE PUEDE INTERESAR: Directorio: Ubicación de las sedes de la Fiscalía en Puebla 2025

En materia de movilidad mencionó el programa “Semáforos al 100” y destacó el avance de “Puebla Brilla”, que contempla la modernización de luminarias en la capital.

Primer informe de gobierno Pepe Chedraui

El protocolo dio inicio con un minuto de silencio, en conmemoración de las víctimas y afectados por las lluvias de la sierra norte; y se desarrolló destacando la coordinación con los tres niveles de gobierno, así como la colaboración con el sector privado y la sociedad civil.

“Gobernar es servir y que cada acción debe tener un impacto real en la vida de la ciudad”, expresó el alcalde.

Afirmó que su administración mantiene presencia en las 17 juntas auxiliares, con acciones de alumbrado, bacheo, poda y seguridad pública. Aseguró que continuará recorriendo cada una de ellas durante el resto de su gestión.

“No detener el trabajo hasta que Puebla sea un referente nacional en atención ciudadana y servicios públicos”.

Así fue el informe de Pepe Chedraui





_

POB/AFR