De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hay 23,442 personas desaparecidas en México, en calidad de no localizadas desde inicios de 2025. En donde el estado de México cuenta con la gran mayoría de casos, con 5,494 casos.

Personas desaparecidas en México durante 2025

De acuerdo con las cifras más recientes de la Comisión Nacional de Búsqueda, el Estado de México encabeza la lista nacional de personas desaparecidas con 5,494 casos reportados, seguido por la Ciudad de México con 2,327 y Tamaulipas con 1,570. En cuarto lugar se encuentra Jalisco, con 1,494 personas desaparecidas, mientras que Baja California ocupa el quinto sitio con 1,461 registros.

En el caso de Puebla, el estado reporta 838 personas desaparecidas, de las cuales 598 son hombres, 238 mujeres y 2 personas indeterminadas. Con esta cifra, Puebla se ubica en el noveno lugar nacional en número de reportes, situándose por debajo de entidades como Michoacán (892) y Guanajuato (1010), pero por encima de estados como Sinaloa (910) o Sonora (746).

Durante 2025, los meses con mayor número de personas desaparecidas fueron septiembre, julio y marzo, de acuerdo con el registro nacional. En septiembre se documentaron 1,404 casos, de los cuales 1,007 corresponden a hombres y 396 a mujeres.

Le sigue julio, con 1,289 reportes (959 hombres y 330 mujeres), y en tercer lugar marzo, que acumuló 1,280 casos (971 hombres y 309 mujeres). En contraste, los meses con menor número de reportes fueron febrero y octubre, con 1,069 y 1,144 desapariciones.

Paso a paso para solicitar una ficha de búsqueda en Puebla

Cuando una persona desaparece en Puebla, las primeras horas resultan decisivas para su localización, por lo que es indispensable reportar el caso de inmediato a las autoridades competentes. La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla aplica protocolos especializados que permiten activar acciones rápidas y coordinadas entre distintas instituciones.

Como parte del procedimiento, la Comisión emite una ficha de búsqueda con folio único, que se comparte con la Fiscalía General del Estado (FGE) y con las policías estatales y municipales, a fin de iniciar la búsqueda de manera oficial y simultánea en todo el territorio.

El reporte puede realizarse a través del número de emergencia 911, en cualquier agencia del Ministerio Público, o directamente ante la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.

Lee también: Así funciona el programa en Puebla para identificar personas fallecidas en SEMEFO

Para ello, se solicita información básica de la persona desaparecida, como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, escolaridad, CURP, descripción física, vestimenta al momento de la desaparición, señas particulares, pertenencia étnica, datos médicos y una fotografía reciente.

Asimismo, quien presenta el reporte debe proporcionar sus propios datos nombre, fecha de nacimiento, escolaridad y parentesco con la persona desaparecida, aunque también puede solicitar mantener el anonimato si así lo desea. Con esta información, las autoridades pueden generar los primeros registros oficiales y comenzar la búsqueda inmediata.

—

POB/MMM