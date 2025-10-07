La Fiscalía General del Estado (FGE) presentó un nuevo micrositio especializado para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en Puebla. El sitio digital tiene como finalidad centralizar la difusión de boletines de búsqueda, facilitar el acceso a la información y promover la participación ciudadana en los procesos de localización.

Micrositio para la búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

Durante la presentación, María Luisa del Pilar Aparicio Solano, titular de la Fiscalía de Desaparecidos, explicó que esta herramienta tecnológica surge ante los retos en la difusión de información sobre personas desaparecidas en Puebla, como la dispersión de los canales de comunicación, la falta de actualización oportuna y la circulación de datos no verificados en redes sociales.

Indicó que el micrositio permitirá consultar boletines por nombre, edad, sexo, entidad o fecha de desaparición, además de ofrecer un espacio donde la ciudadanía podrá aportar información relevante para la localización de personas.

“Esta plataforma garantiza información veraz, actualizada y de fácil acceso, fortaleciendo la coordinación institucional y el derecho de las personas a ser buscadas y localizadas”, afirmó la funcionaria.

Aparicio destacó que el desarrollo del micrositio contribuye al cumplimiento de los principios de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas establecidos en la normatividad vigente en materia de derechos humanos y desaparición de personas.

Por su parte, Roberto Carlos Alejandro Martínez, coordinador general de Estadísticas y Sistemas de Información, señaló que esta herramienta unifica los boletines de desaparecidos, las alertas Amber y el protocolo Alba en una sola plataforma digital.

Agregó que, de manera automática, el sistema notificará a las autoridades de los tres órdenes de gobierno mediante mensajes o correos electrónicos cuando se emita una nueva alerta, con el objetivo de agilizar la coordinación interinstitucional y mejorarla respuesta en la búsqueda de personas desaparecidas en Puebla.

¿Cómo solicitar una ficha de búsqueda en Puebla?

De acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), en Puebla se reportan 1,332 personas desaparecidas y no localizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 6 de octubre de 2025. Del total, 876 corresponden a hombres y 456 a mujeres. Asimismo, 312 son menores de 18 años, de los cuales 114 son varones y 198 son niñas.

Cuando una persona desaparece en el estado de Puebla, es fundamental reportar el caso de inmediato a las autoridades, ya que las primeras horas son importantes, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla cuenta con protocolos especializados para atender estos casos de forma rápida y coordinada.

Una de las primeras acciones que realiza es la emisión de una ficha de búsqueda con un folio único, la cual se envía a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como a las policías estatales y municipales, con el fin de iniciar la búsqueda de manera oficial y simultánea.

El reporte de una persona desaparecida en Puebla puede hacerse por distintos medios: llamando al 911, acudiendo a las agencias del Ministerio Público, o contactando directamente a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

❌ No hay que esperar 24, 48 ni 72 horas. Si una persona desaparece, repórtalo de inmediato. Cada minuto cuenta y la ley exige actuar sin demora. 📞 222 246 3830

📞 222 246 3830
📲 WhatsApp: 222 682 1258

También se puede comunicar el caso a través de los números 800 028 77 83 o vía WhatsApp al 22 26 82 12 58, así como en el portal oficial cbpep.puebla.gob.mx

Para levantar el reporte, se requiere información básica de la persona desaparecida, como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, escolaridad, CURP y una descripción detallada del momento de su desaparición (fecha, lugar, ropa que vestía, señas particulares, pertenencia étnica o grupal, información médica y fotografía reciente).

Además, quien realiza el reporte también debe proporcionar sus datos personales, nombre, fecha de nacimiento, escolaridad y parentesco, incluso si desea mantener el anonimato.

