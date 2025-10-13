De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay un total de 22,705 personas desaparecidas y no localizadas desde inicios de 2025. Al corte del domingo 12 de octubre del mismo año, Puebla registra 750 casos de personas desaparecidas y sin localizar.

Con el fin de facilitar la búsqueda de personas en esta situación, la Fiscalía General del Estado de Puebla tiene habilitado un micrositio donde se pueden consultar los boletines de búsqueda emitidos bajo el Protocolo Alba y la Alerta Amber.

Personas desaparecidas y no localizadas en Puebla

De las 750 personas desaparecidas en Puebla durante 2025, 560 son hombres y 189 mujeres. Según datos del RNPDNO, la capital poblana es el municipio con más casos, con 161 hombres y 61 mujeres (222 en total); le siguen Tehuacán, con 38 personas sin localizar (23 hombres y 15 mujeres); Amozoc y Tecamachalco, con 26 cada uno, y Tepeaca, con 25 casos.

En cuanto al panorama de desaparición de menores de edad (0 a 17 años), en Puebla se registran 134 reportes, de los cuales 60 corresponden a niños y 73 a niñas. La capital poblana concentra el mayor número de casos, con 33, seguida de Tehuacán con 18, Atlixco con 8 y Teziutlán con 7.

Las edades con mayor número de reportes son las de 16 y 17 años, con 19 casos cada una (8 hombres y 11 mujeres, respectivamente). Les siguen las edades de 14 y 15 años, con 13 y 15 reportes. En los primeros años de vida los casos son menores, aunque se registran desapariciones desde los 2 años, así como 5 casos de recién nacidas, todas mujeres.

Proponen reforma para agilizar la búsqueda de personas en Puebla

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado y a la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de agilizar la respuesta ante reportes de desaparición.

La propuesta introduce el término “búsqueda inmediata”, que establece plazos claros para que las autoridades municipales y estatales actúen de manera rápida: 30 minutos para activar la Célula de Búsqueda Municipal y notificar a la Comisión Estatal de Búsqueda y a la Fiscalía Especializada, 60 minutos para emitir la ficha de búsqueda y seis horas para cruzar información con registros estatales y nacionales.

Actualmente, la ley no fija estos tiempos, lo que retrasa las labores de localización y el “Reloj Operativo”, como se denomina la propuesta, fija que en un lapso de 24 horas la Comisión de Búsqueda deberá elaborar y notificar a los familiares el primer informe circunstanciado sobre las acciones realizadas.

