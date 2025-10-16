Puebla registra 471 casos de embarazo infantil en 2024: Ipas LAC

La nueva plataforma de Ipas LAC presenta datos salud reproductiva desagregados por estado, año y edad en todo México.

En 2024 se registró el embarazo de 471 niñas de 10 a 14 años, en el estado de Puebla, representando el 0.7% de embarazos de dicho año en la entidad, de acuerdo a datos sobre salud reproductiva de Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC).

De acuerdo a un comunicado, acceder a información clara y actualizada sobre salud sexual y reproductiva en México solía requerir la consulta de múltiples fuentes, reportes y bases de datos. Para cambiar esta realidad, Ipas LAC ha desarrollado una nueva plataforma de datos de salud reproductiva que sistematiza y pone a disposición pública indicadores clave de los 32 estados del país.

Asimismo, la plataforma indica que en el año de 2023, en Puebla, 177 niñas menores de 15 años dieron a luz; mientras que la edad de los progenitores fue de:

Menores de 15 años: 3

3 De 15 a 19 años: 113

113 Mayores de 20 años: 61

Respecto a muertes maternas en Puebla, de 2015 a 2023, la plataforma indica 405 casos; de las cuales, 40 víctimas eran menores de 20 años de edad.

En ese sentido, la plataforma concentra información confiable sobre temas como:

Históricos poblacionales

Tasas de fecundidad y natalidad

Uso de métodos anticonceptivos

Egresos hospitalarios por causas obstétricas y por aborto

Métodos anticonceptivos postevento obstétrico

Tasa de mortalidad materna

Tipos de violencia de género en mujeres a partir de los 15 años

Disponible en: https://datos-abiertos-ipas.shinyapps.io/salud_reproductiva/, este sitio es una herramienta pensada para organizaciones civiles, periodistas, activistas, personas investigadoras, estudiantes y ciudadanía en general, con el fin de que puedan analizar las realidades locales y proponer soluciones basadas en evidencia.

Cada indicador está desagregado por año, entidad federativa y grupo de edad, permitiendo identificar patrones, desigualdades y necesidades específicas en cada contexto. Además, la herramienta cuenta con una función de “Fichas” descargables, que presentan en formato visual el panorama completo de salud sexual y reproductiva del estado y año seleccionados.

Los datos revelan realidades que exigen acción: en 2024, la Ciudad de México registró más de 60 mil nacimientos, de los cuales 10.8 % correspondió a adolescentes entre 15 y 19 años. En Chiapas, el porcentaje fue de 20.9 %. Esta diferencia muestra con claridad dónde es urgente reforzar servicios de salud y educación sexual integral para reducir el embarazo adolescente.

Por ejemplo, en 2024, en el estado de Hidalgo, el 68.2 % de los abortos realizados en hospitales públicos se efectuaron con métodos seguros recomendados por la OMS, mientras que en Aguascalientes apenas el 12.9 % utilizó un método considerado seguro. Esta brecha ilustra las diferencias en acceso y calidad de la atención entre regiones del país.

La plataforma no solo sistematiza datos, sino que los convierte en evidencia clave para transformar políticas públicas, estrategias de prevención y acciones que garanticen atención médica oportuna y de calidad para todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

