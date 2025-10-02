Plazo para cartilla del Servicio Militar en Puebla vence el 15 de octubre

La Secretaría General de Gobierno recordó que el plazo para tramitar la cartilla Servicio Militar en Puebla para jóvenes clase 2007 y remisos concluirá el próximo 15 de octubre.
De acuerdo a un comunicado, el trámite, que inició el 25 de febrero, debe realizarse a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad: https://pueblacapital.gob.mx. Los interesados deberán ingresar al apartado Cartilla Militar, llenar el formulario e imprimir la ficha correspondiente.
En la ficha se especificará la hora, fecha y documentación que deberán presentar en las oficinas del Departamento de Empadronamiento para el Servicio Militar Nacional, ubicadas en Calle 4 Poniente número 148, altos, colonia Centro Histórico.
Posteriormente, en la primera semana de noviembre, se dará a conocer la fecha y lugar del sorteo del Servicio Militar Nacional, el cual se realiza en coordinación con la 25 Zona Militar y tiene como propósito determinar si los jóvenes deberán cumplir o no con el servicio.
Para más información, las y los interesados pueden mantenerse atentos a las redes sociales oficiales o comunicarse al teléfono 22 22 32 92 01, del Departamento de Empadronamiento para el Servicio Militar Nacional.
