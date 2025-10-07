Atleta poblano BUAP competirá en Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025

El estudiante y atleta poblano de la BUAP, Alexander Romero, representará a México en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025 en Santiago, Chile.

Sentir la velocidad, el viento y la adrenalina por llegar a la meta son parte del día a día de Alexander Romero Calderón, estudiante del tercer año de la Preparatoria Enrique Cabrera Barroso de la BUAP, quien fue seleccionado para participar en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, que se celebrarán en Santiago, Chile.

De acuerdo a un comunicado, antes de su clasificación internacional, Alexander obtuvo tres medallas de oro (400, 800 y 1,500 metros planos) y una de plata (relevos 4×100 metros planos) en la Paralimpiada Nacional CONADE 2025, realizada en Aguascalientes del 22 de septiembre al 12 de octubre, dentro de la categoría juvenil menor 13-16 años, clasificación T11 (ceguera total).

Alexander Romero es el único competidor de Puebla convocado por el Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) para integrarse al equipo nacional que representará a México en los Parapanamericanos Juveniles 2025, programados del 29 de octubre al 9 de noviembre en el Estadio Atlético Mario Recordón.

El atleta ha participado también en el World Parathletics Grand Prix en Guadalajara, donde obtuvo el tercer lugar en la prueba de 400 metros y el segundo lugar en 1,500 metros, además de competir en otros eventos nacionales en Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Oaxaca.

En sus inicios, practicó fútbol y natación antes de encontrar en el atletismo su principal disciplina. Corre acompañado por su hermano o su madre, quienes fungen como sus guías durante los entrenamientos y competencias. “Nos fuimos acoplando con el tiempo; mi hermano se adaptó a mi rutina deportiva y eso ha sido clave para mejorar mis tiempos”, compartió el atleta.

Actualmente, Alexander combina sus estudios con una rutina de entrenamiento de dos horas diarias, cinco veces por semana, apoyado por su entrenador, su familia y su equipo de trabajo.

Entre sus planes se encuentra continuar su formación universitaria dentro de la BUAP, con interés en estudiar Derecho o Administración. “La universidad ha sido un espacio de apoyo y crecimiento, aquí me siento motivado para seguir avanzando”, señaló.

Alexander reconoció el acompañamiento de la Dirección de Deporte y Cultura Física de la BUAP, la Asociación Deportiva de Ciegos y Débiles Visuales de Puebla (ADECIPU), la Secretaría de Deporte y Juventud de Puebla, la Federación Mexicana de Deporte para Ciegos y Débiles Visuales (FEMEDECIDEVI) y el COPAME, por su impulso al deporte adaptado y paralímpico.

