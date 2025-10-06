El gobernador Alejandro Armenta Mier presentó al Congreso local una iniciativa para que militares o marinos puedan ocupar la dirección de la Policía Auxiliar en Puebla, proponiendo extender el periodo de mando de tres a seis años.

De acuerdo con la iniciativa, se propone cambiar el decreto que erige la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana (o Policía Auxiliar)—organismo público descentralizado del estado—para permitir que el director general haya desempeñado cargos en instituciones militares o navales. Actualmente, la normativa exige “haber desempeñado cargos directivos en el ámbito de Seguridad Pública”.

De aprobarse la reforma, el artículo 22, fracción III, especificará que el titular debe “haber ocupado cargos directivos en el ámbito del servicio público, la Seguridad Pública, instituciones militares o navales”. Además, el tiempo de encargo pasaría de tres a seis años, con opción de ratificación por otro periodo igual.

De acuerdo con la propuesta, la Junta de Gobierno de la Policía Auxiliar en Puebla seguirá siendo la autoridad máxima del organismo: nombrará a la persona que funja como director general a propuesta del gobernador y tendrá facultad de removerla libremente.

La Junta estará integrada por el gobernador (como presidente), el secretario de Seguridad Pública (vicepresidente), el subsecretario de Coordinación y Operación Policial (secretario técnico) y tres vocales: el Fiscal General, el director de la Policía Estatal Preventiva y el secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

También se propone que la vigilancia interna de la Policía Auxiliar en Puebla recaiga en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mediante un Órgano de Control Interno con asiento en la Junta de Gobierno. Este órgano podrá requerir información al organismo descentralizado, “siempre que no afecte su estabilidad financiera y operatividad”.

Armenta ha justificado su propuesta al destacar que desde el inicio de su mandato colocó a un vicealmirante como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Asimismo, indicó que la incidencia delictiva ha disminuido por la colaboración entre órdenes de gobierno y la inclusión de mandos marinos.

En Puebla, al menos 24 municipios se han designado mandos militares en direcciones municipales de seguridad, algunos bajo recomendación del gobernador. No obstante, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) muestran una relación mixta entre esas designaciones y los resultados en materia de delitos: en algunas demarcaciones no hubo reducción, en otras sí.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla para su análisis, dictamen y posterior votación en el pleno.

¿Qué hace la Policía Auxiliar en Puebla?

De acuerdo con su sitio oficial, la Policía Auxiliar de Puebla brinda servicios de vigilancia, custodia y patrullaje tanto a instituciones públicas como privadas. Entre sus funciones están la protección intramuros de instalaciones, el traslado de valores, la escolta de personas, la vigilancia móvil en patrullas o motocicletas y el resguardo de zonas industriales y comerciales.

Como organismo descentralizado del gobierno estatal, depende de la Secretaría de Seguridad Pública y tiene presencia en todo el territorio poblano. Su estructura incluye unidades operativas, áreas administrativas y mandos regionales encargados de coordinar más de tres mil elementos.

—

POB/LFJ