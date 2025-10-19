Este 19 de octubre, JAXA informó que el lanzamiento de Gxiba-1, el nanosatélite desarrollado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) ha sido pospuesto.

En un comunicado, la UPAEP señaló que la agencia japonesa determinó no hacer el lanzamiento debido a un pronóstico meteorológico desfavorable para el 20 de octubre.

“Debido al empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas el día del lanzamiento, hemos decidido posponerlo. Además, dado que no se espera una mejora del clima al menos hasta el 23 de octubre, informaremos sobre la nueva fecha de lanzamiento tan pronto como se tenga una previsión clara”, indicó un comunicado de JAXA.

Por esto, aún no se cuenta con una próxima fecha definida para el despegue; cuando la agencia japonesa lo establezca, UPAEP la comunicará a través de sus canales de comunicación oficiales.

Al ser los vehículos espaciales costosos y construidos con alta tecnología, los aplazamientos de despegues son más comunes de lo que se pudiera pensar.

Eso ocurrió con el AztechSat-1, el primer nanosatélite de UPAEP, en diciembre de 2019, cuyo lanzamiento estaba programado para el día 4 de ese mes, pero finalmente partió al espacio 24 horas después, el 5 de diciembre, alcanzando con éxito la Estación Espacial Internacional.

La Universidad decidió también posponer el Space Fest, el gran festival de celebración y espera del lanzamiento de Gxiba-1 que estaba previsto para la tarde de este lunes 20 de octubre, en el Andador de la 21 Sur y 11 Poniente de Puebla, frente al Campus Central. Este se reprogramará.

En un comunicado, la UPAEP señaló que el objetivo de llevar a Gxiba-1 a la Estación Espacial Internacional permanece sin cambios, y ahora solo resta esperar el momento óptimo para que el lanzamiento se realice con éxito.

JAXA anunciará próximamente la nueva fecha programada para el lanzamiento, una vez que las condiciones meteorológicas sean favorables. Mientras tanto, el equipo continúa preparándose para este importante hito en la exploración espacial mexicana.

POB/LFJ