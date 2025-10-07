El Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Puebla presentó su informe anual 2025, titulado “Precariedad Laboral en México”, en el que advierte que, pese a los incrementos salariales recientes, millones de trabajadores continúan enfrentando bajos ingresos, falta de prestaciones y un deterioro constante en su calidad de vida.

Salarios: incrementos que no se reflejan en la vida real

Entre los principales hallazgos, el Observatorio destacó que, entre 2000 y 2018, el salario mínimo en México se mantuvo estancado entre 81.12 y 88.36 pesos diarios, con un crecimiento acumulado del 127.44%, sin representar avances reales.

En contraste, de 2018 a 2025, el salario mínimo tuvo un incremento del 147.01%, alcanzando actualmente los 200.97 pesos diarios. Sin embargo, el informe advierte que este aumento no ha sido suficiente para cubrir las necesidades básicas de las familias mexicanas.

De acuerdo con el estudio, el salario mínimo mensual actual de 8,364 pesos representa solo un tercio del ingreso digno, estimado por el Observatorio en 27,080 pesos mensuales, necesarios para cubrir una canasta básica ampliada.

Los investigadores advirtieron que, aunque el aumento ha sido positivo en términos nominales, el poder adquisitivo se mantiene rezagado frente al alza en los precios de vivienda, transporte y servicios.

Panorama actual de la precariedad laboral en México

El doctor Padilla Santiago explicó que la precariedad laboral es “la ausencia de certidumbre, protección y seguridad vivida por las y los trabajadores con respecto a su empleo”, acompañada de la imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas con los niveles de ingreso disponibles.

Recordó que, durante las últimas décadas del siglo XX y las dos primeras del XXI, se ha registrado un deterioro constante en las condiciones laborales del país, derivado de la pérdida de prestaciones y la creciente flexibilidad laboral.

En el informe anterior, el Observatorio ya había advertido sobre la brecha salarial: a nivel nacional alcanzaba el 36.9%, mientras que en Puebla era del 30.01%. También se abordó la situación de los adultos mayores y la falta de pensiones dignas, con un mensaje claro: esta precariedad no es nueva, solo se está agravando.

Los datos del nuevo reporte confirman esta tendencia y retratan lo que el equipo del Observatorio denomina un “salario cebolla”: mucho esfuerzo de trabajo que apenas alcanza “para llorar”.

Prestaciones laborales y estatales: cobertura limitada

El informe también detalla que el acceso a prestaciones laborales entre las personas con empleo formal sigue siendo bajo: a nivel nacional, solo entre 40% y 60% cuenta con alguna, dependiendo del tipo.

Las guarderías son las que registran el menor acceso, mientras que los servicios de salud presentan una cobertura mayor.

En cuanto a las prestaciones estatales, el estudio indica que entre quienes tienen acceso a servicios médicos, el 83.4% está afiliado al IMSS, el 12.6% al ISSSTE, y el resto pertenece a instituciones como Pemex, Defensa Nacional o Marina.

Por otro lado, el sector de la informalidad sigue siendo el más afectado. Aunque entre 2000 y 2004 la tasa bajó del 59.9% al 54.6%, millones de personas siguen trabajando sin seguridad social ni estabilidad, lo que las mantiene en una incertidumbre total.

¿Y el trabajo remoto?

El Observatorio también analizó las transformaciones recientes del mercado laboral. La precarización ha intensificado la participación de los miembros del hogar en actividades económicas y ha propiciado fenómenos de autoexplotación, con empleos secundarios o terciarios.

El trabajo remoto y por aplicaciones se ha convertido en una alternativa para muchas personas. En México, la plataforma Uber alcanzó en una década más de 200 mil conductores, mientras que Didi sumó 350 mil en cinco años.

Sin embargo, los datos del informe muestran que el 53% de los conductores y el 44% de los repartidores eligieron esta modalidad por insuficiencia de ingresos en sus empleos anteriores, no por preferencia laboral.

El documento señala que la falta de regulación en estos esquemas y la ausencia de seguridad social han ampliado la frontera de la precariedad, trasladando los riesgos laborales a los propios trabajadores.

Finalmente, el informe del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla agrega los desafíos que enfrentan los trabajadores respecto a la calidad de la vivienda, la cual ha caído en una precariedad de espacios y ubicación.

De acuerdo con el documento, el 70% de los hogares destina más del 30% de su ingreso al pago de vivienda, mientras que el 40% recurre al endeudamiento para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud o educación.

Recomendaciones del Observatorio

El Observatorio planteó una serie de propuestas para revertir la precariedad laboral en México:

– Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, garantizando un salario digno.

– Regularizar el trabajo informal e incorporar gradualmente a los trabajadores al sistema de seguridad social.

– Fortalecer los sistemas de salud y jubilación, con cobertura universal.

– Garantizar mecanismos de fiscalización que obliguen al cumplimiento de prestaciones laborales.

– Crear un marco normativo para regular el trabajo digital y por plataformas, con reconocimiento de derechos laborales.

POB/LFJ