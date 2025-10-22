Una de las tradiciones más representativas y culturales de México es la colocación de la ofrenda de Día de Muertos para honrar a los fieles difuntos.

El precio de las ofrendas en Puebla varía según el tamaño del altar y los elementos que se deseen incluir.

Para estas fechas de 2025, una ofrenda sencilla cuesta entre 600 y 800 pesos, mientras que una más elaborada puede superar los 1,200 pesos.

Precio de las ofrendas en Puebla durante 2025

En un recorrido realizado por Poblanerías.com el 21 de octubre de 2025, en el Mercado del Carmen y el Mercado de Xilotzingo, se recopilaron los precios de los principales elementos que conforman una ofrenda.

El papel picado ronda entre 2 y 4 pesos por pieza, la caña cuesta 25 pesos el kilo, y la naranja se encuentra entre 22 y 25 pesos el kilo.

La mandarina varía entre 30 y 40 pesos, la manzana entre 40 y 50 pesos, el plátano cuesta 25 pesos el kilo y la guayaba se vende entre 35 y 50 pesos.

Las calaveras de azúcar dependen de su tamaño, con precios de 5, 15 y 30 pesos, mientras que las de chocolate oscilan entre 10 y 20 pesos.

El pan de muerto, uno de los símbolos más distintivos de la temporada, se vende entre 30 y 100 pesos por pieza, dependiendo de si es de elaboración artesanal o industrial.

Además, los adornos como incienso, copal, manteles o flores pueden incrementar el costo total entre 100 y 500 pesos adicionales.

Las veladoras también varían en precio, desde 10 pesos las más pequeñas hasta 35 pesos las más grandes. En caso de que las familias incluyan alimentos preparados, el gasto puede ascender de 100 a 300 pesos, dependiendo de los ingredientes.

¿De qué tamaño son las ofrendas?

El precio de las ofrendas en Puebla también depende del tipo de altar que se coloque, ya sea de tres o siete niveles, pues cada uno tiene un simbolismo distinto. El altar de tres niveles representa el cielo, la Tierra y el purgatorio.

En el nivel inferior se colocan objetos personales, alimentos y bebidas que pertenecían al difunto; en el nivel intermedio, elementos que ayudan al alma en su tránsito, como velas, inciensos o fotografías; y en el nivel superior se colocan símbolos religiosos, flores o imágenes de santos.

Por su parte, el altar de siete niveles es uno de los más tradicionales en México y combina creencias cristianas y prehispánicas. Cada escalón tiene un significado: el primero está dedicado al santo de devoción; el segundo a las ánimas del purgatorio; el tercero simboliza la purificación del alma con sal.

Mientras que el cuarto ofrece pan a los visitantes del más allá; el quinto representa los alimentos preferidos del difunto; el sexto incluye las fotografías de quienes se recuerdan; y el séptimo culmina con una cruz hecha de semillas o frutas, símbolo de la unión entre la vida y la muerte.

¿Cuándo se debe colocar el altar de Día de Muertos?

Aunque la celebración del Día de Muertos tiene lugar en noviembre, las ofrendas comienzan a colocarse desde el 28 de octubre, fecha en la que, según la tradición, las almas inician su visita al mundo de los vivos.

Cada día previo al 2 de noviembre tiene un significado especial y está dedicado a distintos seres que partieron.

El 28 de octubre se recuerda a quienes fallecieron en accidentes o de manera trágica.

El 29 de octubre está dedicado a las ánimas olvidadas y a las del purgatorio, mientras que el 30 y 31 de octubre se destinan a los niños y niñas que murieron sin haber sido bautizados.

El 1 de noviembre, conocido como el Día de Todos los Santos, se honra la memoria de los infantes, y el 2 de noviembre, Día de Muertos, está reservado para las almas de los adultos.

En los últimos años se ha extendido también la costumbre de colocar ofrendas el 27 de octubre como homenaje a las mascotas que han fallecido.

