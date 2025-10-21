Convocan al Premio Carmen Serdán 2025 con estímulos de 50 mil pesos

Premio Carmen Serdán entregará 50 mil pesos y una estatuilla por categoría; el registro cierra el 10 de noviembre de 2025.

Con la finalidad de reconocer trayectorias y aportes a la igualdad, se anunció la convocatoria del Premio Carmen Serdán “Mujeres que Transforman 2025”, dirigido a mujeres y niñas que han contribuido en distintos ámbitos del estado de Puebla.

De acuerdo a un comunicado, el premio busca visibilizar a quienes impulsan un entorno más igualitario desde la ciencia, el arte, la educación, el campo y otras áreas, sin incorporar calificativos ni valoraciones sobre las autoridades convocantes.

La convocatoria está abierta a mujeres poblanas mayores de 18 años y a niñas de 5 a 12 años. Cada ganadora del Premio Carmen Serdán recibirá 50 mil pesos y una estatuilla conmemorativa.

Las categorías, son: Mujer Tejedora, Mujer del Futuro, Mujer que Transforma, Mujer Resiliente, Mujer Inspira, Mujeres Forjadoras y Niña Construyendo el Futuro. El plazo es hasta el 10 de noviembre de 2025.

Además, se informó que operan 18 Casas Carmen Serdán y que en próximos días se abrirán nueve más; en sedes con población indígena se cuenta con intérpretes para atención integral (por ejemplo, en Cuetzalan).

El Premio Carmen Serdán forma parte de las acciones orientadas a la atención y protección de mujeres, así como al reconocimiento de iniciativas comunitarias y profesionales que impactan en su entorno.

Para dudas sobre requisitos y documentación del Premio Carmen Serdán, las personas interesadas pueden consultar la convocatoria oficial en sm.puebla.gob.mx. o escribir al correo: [email protected].

