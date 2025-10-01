7:25 de la mañana. En el reloj del salón Tesorería de Palacio Nacional, los murmullos se detienen. La puerta se abre y la figura de Claudia Sheinbaum comienza a avanzar hacia el estrado.

“Buenos días, ¿cómo están?”, pregunta. “Felicidades, presidenta”, responden algunos de los periodistas que llenan el espacio, conscientes de que este 1 de octubre se cumple un año de su llegada a la Presidencia de México, la primera mujer en ocupar el cargo.

El ambiente es doble. Por un lado, la rutina de la conferencia matutina: los apuntes, las cámaras, las diapositivas.

Por otro, el telón de fondo inevitable: el primer aniversario de un gobierno que nació con más de 33 millones de votos en la elección de 2024, pero que también ha tenido que enfrentar señalamientos contra militantes y figuras de su propio movimiento, acusados de corrupción, enriquecimiento ilícito o posibles vínculos con el crimen organizado.

“Lo más importante es mantener la convicción, por que es como el amor, es lo que te mueve”, afirma Claudia Sheinbaum, mientras el eco de esa frase parece chocar con la realidad que ha acompañado a su partido en estos doce meses.

La agenda del día: inundaciones y agua

El inicio de la mañanera estuvo marcado por un acto previo: la inauguración de un hospital comunitario en Michoacán. Sin embargo, la conferencia se dedicó por completo al tema del agua.

La primera exposición llegó con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México. Ambas explicaron la magnitud de las inundaciones históricas que afectaron a miles de familias en sus entidades, dejando daños en viviendas y pérdidas de enseres.

Entre gráficas y testimonios, la presidenta tomó la palabra para responder a las críticas de la oposición, que responsabilizan a los gobiernos de izquierda por la situación en el Valle de México. Claudia Sheinbaum argumentó que las inundaciones no son un fenómeno exclusivo de México y mostró imágenes de desastres similares en distintas partes del mundo.

Después, Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, detalló que los damnificados recibirán un apoyo inicial de 8 mil pesos para recuperar parte de lo perdido.

Más adelante, Ernestina Godoy presentó la propuesta de Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de garantizar un mejor uso del recurso.

Un aniversario contenido

En el salón no hubo celebración formal del primer año de gobierno. Claudia Sheinbaum reservó los festejos para el 5 de octubre en el Zócalo de la Ciudad de México, donde planea dar un mensaje público sobre lo que considera sus logros.

Este miércoles, en cambio, el discurso se mantuvo enfocado en las afectaciones por las inundaciones y en el marco legal del agua.

Durante la ronda de preguntas, el aniversario sí apareció. ¿Cómo evalúa su primer año de gobierno? “Esperen al mensaje del domingo”, respondió.

Otro periodista preguntó qué es lo que más extraña de su vida cotidiana. La presidenta sonrió: “Estar tiempo con mi familia, quisiera estar más con el nieto”.

El primer aniversario de Claudia Sheinbaum se vive entre contrastes. Llegó con un respaldo electoral histórico, pero ha debido enfrentar crisis internas en su movimiento y las críticas externas que acompañan a un gobierno con altas expectativas.

En la mañanera, la conmemoración se diluyó entre informes técnicos y promesas de apoyo a damnificados.

El telón de fondo quedó marcado por la frase con la que abrió su conferencia: “Lo más importante es mantener la convicción”.

Un recordatorio de lo que ha buscado proyectar en su primer año de gobierno y de lo que, en adelante, será observado con lupa.

