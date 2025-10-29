Por la temporada de Día de Muertos, activistas y fundaciones protectoras de animales han emitido un llamado a la población para prevenir el sacrificio de animales en cultos o prácticas sectarias. Los más vulnerables, advierten, son los gatos y perros de color blanco o negro.

Organizaciones como Animal Services, dedicadas al rescate y reubicación de animales en hogares responsables, explican que persisten diversos mitos sobre los gatos negros que afectan su bienestar y adoptabilidad.

Entre las creencias más comunes está la idea de que ver un gato negro da mala suerte, que son más agresivos o “demoníacos”. Estos mitos han provocado que muchas personas eviten adoptarlos, y que en fechas cercanas a Halloween y Día de Muertos, algunos animales sean utilizados en rituales o prácticas de maltrato intencional.

National Geographic ha documentado que la percepción de los gatos negros varía por contexto histórico y religioso. En el antiguo Egipto, se les consideraba símbolos de buena fortuna; sin embargo, en el mundo cristiano se les vinculó con el mal, las brujas y la oscuridad.

Durante el siglo XVIII en América, fueron asociados con la brujería y culpados incluso de pandemias como la peste negra. Esta desinformación alimentó supersticiones que persisten hasta la actualidad y que, en octubre y noviembre, se traducen en un aumento de reportes de sacrificios o desapariciones de estos animales.

Medida de seguridad para cuidar a los animales de color negro y blanco

Como medida preventiva, diversas asociaciones han decidido suspender la adopción de gatos y perros de color negro o blanco durante octubre y noviembre, con el fin de evitar que sean víctimas de rituales relacionados con estas festividades.

Mariana Acosta Vargas, presidenta de la asociación Patitas Enlodadas, expuso durante la muestra “Siguen entre nosotros” que el Panteón Municipal de Puebla es uno de los lugares con mayor número de reportes de animales muertos abandonados en bolsas negras, posiblemente como parte de ritos.

Por ello, las organizaciones hacen un llamado a no regalar ni adoptar animales de estos colores durante esta temporada. La medida, aunque temporal, busca proteger la integridad de los animales y sensibilizar sobre las creencias erróneas que aún ponen en riesgo sus vidas.