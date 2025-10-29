Proyecto Ecoparque Tlalli contempla restaurar 300 hectáreas en La Malinche

El gobierno estatal informó que el Ecoparque Tlalli busca recuperar más de 300 hectáreas en La Malinche y fortalecer la participación comunitaria.

El gobierno estatal presentó avances del proyecto Ecoparque Tlalli en La Malinche, con el que se busca restaurar más de 300 hectáreas de superficie forestal y fomentar la participación comunitaria en actividades de conservación ambiental.

De acuerdo a un comunicado, el proyecto forma parte de las acciones estatales para la recuperación de ecosistemas en la zona del Parque Nacional La Malinche, a través de jornadas de reforestación, educación ambiental y monitoreo de la biodiversidad.

El Ecoparque Tlalli contempla espacios para investigación, educación ambiental y desarrollo de actividades sustentables que promuevan el uso responsable de los recursos naturales.

El documento indica que las comunidades locales, instituciones educativas y dependencias ambientales participarán en la operación del Ecoparque, con el propósito de fortalecer la gestión compartida del territorio y la protección de los ecosistemas.

