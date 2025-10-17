SSC reporta más de 4 mil detenciones y 8 mil operativos en Puebla

La SSC informó más de 4 mil detenciones y casi 8 mil operativos durante el primer año de administración municipal.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que, durante el primer año de gestión municipal, se realizaron más de 8 mil 200 operativos y se llevaron a cabo más de 4 mil 300 detenciones por probables hechos delictivos, como parte de las acciones de seguridad en Puebla.

De acuerdo a un comunicado, el titular de la dependencia, Félix Pallares Miranda, señaló ante la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo que el despliegue operativo y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno permitieron la detención de 4 mil 354 personas y la vinculación de 318 a 133 grupos delictivos. Además, se aseguraron 2 mil 786 armas y cartuchos y se recuperaron 999 vehículos involucrados en delitos.

Durante la comparecencia, se informó que se han ejecutado 8 mil 293 operativos estratégicos enfocados en zonas prioritarias, así como acciones específicas como:

Operativo Centinela , con el ingreso de más de 3 mil motocicletas al depósito vehicular.

, con el ingreso de más de 3 mil motocicletas al depósito vehicular. Transporte Seguro, mediante el cual se inspeccionaron más de 100 rutas y se detuvo a 24 personas.

La SSC también reforzó sus capacidades tecnológicas con la operación de más de mil 700 cámaras conectadas al sistema DGERI, además de la aplicación “Seguridad Inmediata”, el número de emergencias 911, chats vecinales y 33 torres Atalaya instaladas en distintos puntos de la ciudad.

En materia de prevención, con el programa “Senderos de Paz” se intervinieron 2.4 kilómetros del Centro Histórico, y con “Guardianes de Paz” se beneficiaron de manera directa 257 personas e indirectamente más de 600.

Te puede interesar: Cabildo de Puebla aprueba creación de Célula de Búsqueda Municipal

En cuanto a capacitación, más de mil 800 elementos participaron en cursos de formación y actualización sobre proximidad social, atención a personas con problemas de salud mental, violencia familiar y protocolos de primer respondiente.

La Dirección de Protección Civil Municipal reportó 3 mil 377 atenciones, de las cuales 2 mil 170 correspondieron a emergencias médicas, 606 a accidentes y rescates, y 601 a incidentes por incendios o materiales peligrosos.

Las autoridades locales señalaron que se mantendrán las estrategias de coordinación e inteligencia policial con el propósito de fortalecer la seguridad y la atención ciudadana en el municipio.

__

POB/KPM