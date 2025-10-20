Puebla digitaliza 117 procesos municipales para agilizar trámites ciudadanos

Con el objetivo de avanzar en la transformación digital en Puebla, el Ayuntamiento informó que ha sistematizado 117 procesos municipales, alcanzando una digitalización del 100 por ciento en sus trámites y servicios.

De acuerdo a un comunicado, el titular de la Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información (SECATI), Juan José Tapia González, explicó ante las comisiones de Patrimonio, Hacienda Pública y Trabajo que 32 trámites se realizan completamente en línea y 85 de manera presencial con apoyo tecnológico, lo que ha permitido eliminar rezagos y fortalecer la trazabilidad institucional.

Durante el informe se dio a conocer que fueron atendidas más de 108 mil solicitudes ciudadanas mediante plataformas digitales, lo que refleja el uso creciente de los servicios tecnológicos municipales. Además, se habilitaron tres nuevos sistemas: Gestión de Permisos de Estacionamiento, Consultor de Número de Control y Sistema Municipal de Pagos, que centraliza operaciones y fortalece la transparencia.

También se concretó la integración con la Plataforma Digital Nacional, lo que permite el envío automatizado de declaraciones patrimoniales en coordinación con los gobiernos estatal y federal.

En materia laboral, se informó de un incremento del 4 por ciento al sueldo base de más de mil 500 personas trabajadoras de base, además de nuevos apoyos económicos y un bono por productividad. Asimismo, se entregaron uniformes a mil 316 empleados municipales, con un total de 29 mil 433 artículos.

En cuanto a adjudicaciones y contratos, se aplicó una política de planeación anticipada y control normativo, autorizando 43 adjudicaciones multianuales por más de 3 mil 487 millones de pesos, con el fin de garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales.

Durante el periodo reportado, la SECATI atendió 15 procedimientos de control y auditoría provenientes de distintas instancias, entre ellas la Contraloría Municipal, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación. Ocho de estos procesos fueron concluidos y siete permanecen en trámite.

Las autoridades municipales destacaron que, al cierre del ejercicio, no existen determinaciones de responsabilidad emitidas por las instancias fiscalizadoras, lo que refuerza la transparencia en la gestión pública.

