Puebla: Inicia programa de Pago Anticipado de Predial y Servicio de Limpia 2026

El programa de Pago Anticipado de Predial y Servicio de Limpia 2026 estará vigente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025, con premios y condonaciones.

Arrancó el Programa de Pago Anticipado de Predial y Servicio de Limpia 2026, el cual ofrece a las y los poblanos la oportunidad de obtener premios, así como condonaciones de multas y recargos, en el municipio de Puebla.

De acuerdo a un comunicado, el objetivo del programa es impulsar la recaudación municipal y garantizar los recursos necesarios para brindar servicios públicos de calidad a la ciudadanía. El alcalde hizo un llamado a las y los contribuyentes poblanos para acudir a las diferentes cajas recaudatorias y ponerse al corriente con sus obligaciones.

El programa estará vigente del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025, con tarifas correspondientes al ejercicio 2025. Además, contempla premios por un total de 3 millones de pesos, distribuidos de la siguiente manera:

Primer lugar: 500 mil pesos.

25 premios adicionales de 100 mil pesos cada uno.

Asimismo, las y los contribuyentes con adeudos de ejercicios anteriores podrán regularizar su situación con beneficios:

Del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025: descuento del 100% en multas y 80% en recargos.

Del 5 de enero al 31 de marzo de 2026: descuento del 100% en multas y 30% en recargos.

Cabe mencionar que en Sesión Ordinaria, el Cabildo aprobó el dictamen que autoriza a la Tesorería Municipal la implementación de un estímulo fiscal para el pago anual anticipado del Impuesto Predial y el Servicio de Limpia.

