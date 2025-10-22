Puebla logra su mejor resultado histórico en la Paralimpiada Nacional 2025

La Paralimpiada Nacional dejó 69 medallas: 39 de oro, 18 de plata y 16 de bronce, su mejor desempeño en cinco años.

La delegación poblana hizo historia en el deporte adaptado al alcanzar su mejor resultado en cinco años dentro de la Paralimpiada Nacional 2025, consolidándose como una de las más destacadas del país.

De acuerdo a un comunicado, la representación de Puebla obtuvo un total de 69 medallas, distribuidas en 39 de oro, 18 de plata y 16 de bronce, lo que permitió ubicarse en el lugar número 12 del medallero entre 36 entidades y organismos participantes, como el IMSS, la UNAM y el IPN.

El desempeño de este año representa un crecimiento sostenido en comparación con las ediciones anteriores:

2021: 41 medallas (16 oros, 14 platas y 11 bronces) – lugar 15.

41 medallas (16 oros, 14 platas y 11 bronces) – lugar 15. 2022: 55 medallas (25 oros, 21 platas y 9 bronces) – lugar 14.

55 medallas (25 oros, 21 platas y 9 bronces) – lugar 14. 2023: 46 medallas (24 oros, 8 platas y 14 bronces) – lugar 13.

46 medallas (24 oros, 8 platas y 14 bronces) – lugar 13. 2024: 52 medallas (26 oros, 15 platas y 11 bronces) – lugar 13.

En la edición 2025, además de la mejora en resultados, destacaron logros individuales. Santiago Emiliano Mora se convirtió en el máximo medallista poblano al conquistar ocho preseas de oro en Para Natación, siendo el primer atleta de la entidad —en deporte adaptado o convencional— en alcanzar esta cifra en una sola edición nacional.

Te puede interesar: Miriam Sánchez y Santiago Mora ganan el Premio Estatal del Deporte Puebla 2025

Estos resultados reflejan el avance del deporte adaptado en Puebla y la labor conjunta de entrenadores, familias y asociaciones que promueven la inclusión y el desarrollo deportivo de las y los atletas con discapacidad.

__

POB/KPM