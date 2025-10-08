Puebla: Reportan reducción del 56% en incidentes por lluvias en 2025

El Comité Tláloc registró 56% menos incidentes por lluvias en 2025, pese a un aumento del 30% en precipitaciones.

A pesar de que en 2025 se ha registrado un incremento del 30 por ciento en las precipitaciones respecto al año anterior, el Comité Tláloc Puebla informó una reducción del 56 por ciento en incidentes relacionados con lluvias, como parte de una estrategia de prevención y atención de riesgos por inundaciones.

De acuerdo a un comunicado, entre 2023 y 2025 la acumulación pluvial aumentó de 698.6 milímetros a mil 174.6 milímetros. Actualmente, se tienen identificados 104 puntos críticos en la cuenca e infraestructura municipal, además de haberse emitido 560 notificaciones a familias cercanas a zonas de riesgo.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Franco Rodríguez, señaló que el Comité Tláloc ha mantenido acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno para reducir afectaciones durante la temporada de lluvias.

La presidenta del Colegio de Profesionales en Gestión de Riesgos Capítulo Puebla, María Fernanda Salmerón Ruiz, indicó que, aunque las precipitaciones aumentaron desde 2023, los incidentes disminuyeron entre 2024 y 2025 debido al trabajo conjunto del Comité y las dependencias involucradas.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares Miranda, informó que a través de Protección Civil se atendieron 171 emergencias por fenómenos hidrometeorológicos: 121 árboles caídos, 30 inundaciones, 14 hundimientos, cuatro bardas y dos estructuras publicitarias colapsadas, sin registro de víctimas.

Por su parte, el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, detalló la intervención en zonas vulnerables mediante mantenimiento de la red pluvial, construcción de los colectores “CMERI” y “Ejército de Oriente”, labores de desazolve en 17 puntos y la edificación de un muro de contención en la margen del río Alseseca, a la altura de la calle Albert Einstein.

El coordinador general del Organismo Operador del Servicio de Limpia, Omar Rodríguez Corte, reportó la atención de 131 puntos críticos, con 48 acciones en barrancas y cuerpos de agua y limpieza de 57 avenidas estratégicas, retirando más de 124 toneladas de residuos sólidos para evitar obstrucciones en canales pluviales.

Desde la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz informó que se fortaleció el sistema de multialertamiento, se actualizará el Atlas Municipal de Riesgos y se conformaron brigadas comunitarias en zonas con historial de inundaciones, además de emitir 325 reportes climatológicos.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, precisó que en medio año se realizaron más acciones de poda y derribo de árboles que en toda la administración anterior, alcanzando 7 mil 196 intervenciones.

Por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente, encabezada por Iván Herrera Villagómez, destinó más de 14.5 millones de pesos a acciones de prevención, capacitación y concientización de 800 estudiantes sobre protección civil y fenómenos naturales.

Las dependencias involucradas subrayaron que estas acciones buscan fortalecer la capacidad de respuesta municipal ante escenarios de riesgo y reducir los efectos de las lluvias intensas en zonas urbanas.

