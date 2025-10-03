Puebla participa en iniciativa Viernes Muy Mexicano con comercios locales

La iniciativa Viernes Muy Mexicano busca impulsar identidad y consumo nacional, con descuentos y promociones cada último viernes del mes.

Como parte del programa Viernes Muy Mexicano, cada último viernes de mes los comercios participantes ofrecerán descuentos, promociones y experiencias locales, con el objetivo de reforzar la identidad nacional y fomentar el consumo interno.

De acuerdo a un comunicado, la iniciativa se realiza a nivel nacional con respaldo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). En Puebla se busca dar mayor impulso a los productos locales bajo la marca “Hecho en México”, lo que beneficia a micro, pequeñas y medianas empresas.

En este esquema se incluyen artículos como el café poblano, la industria zapatera de Tehuacán y Tepeyahualco —que produce más de 700 mil pares de calzado escolar—, así como bicicletas fabricadas por familias poblanas, en el marco de los planes de movilidad con ciclopistas.

Te puede interesar: Congreso de Puebla aprueba reforma para frenar extorsión y proteger víctimas

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, señaló que el programa está alineado al Plan México, fortalece el mercado interno e impulsa la economía local. Destacó que el 26 de septiembre, en la primera jornada, participaron más de 23 mil 335 negocios familiares en todo el país, con más de 250 mil engomados distribuidos y presencia en las 32 entidades.

Los estados con más registros de empresas y promociones fueron Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, Puebla y Ciudad de México. Entre los municipios con más actividad destacaron Ciudad Victoria, León, Puebla, Campeche y Puerto Vallarta.

__

POB/KPM