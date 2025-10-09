Durante la temporada de lluvias en Puebla, diversas colonias pueden presentar afectaciones por inundaciones, deslaves o torrentes. Ante ello, el Gobierno de México y autoridades de Protección Civil emiten una serie de recomendaciones en temporada de lluvias para reducir riesgos antes, durante y después de las precipitaciones.

Prepararse con anticipación ante las lluvias

Si su colonia ha sufrido inundaciones previamente, es importante establecer rutas de salida rápidas desde tu hogar o lugar de trabajo hacia puntos altos que funcionen como refugios temporales.

Protección Civil recomienda mantener techos, patios y coladeras limpias, sin acumulación de basura. Además, es necesario evitar tirar desechos en vía pública, barrancas o ríos para prevenir obstrucciones en el drenaje.

Resguarda documentos importantes en una bolsa hermética como actas de nacimiento, CURP, identificaciones oficiales o escrituras en bolsas herméticas dentro de mochilas pequeñas para facilitar su traslado en caso de evacuación.

También es recomendable contar con un radio portátil, lámpara con pilas de repuesto y un botiquín de primeros auxilios. Si vives cerca de un cauce o barranca, identifica previamente rutas de evacuación hacia zonas de menor riesgo. Asegura objetos sueltos como macetas, botes de basura o herramientas y retira antenas, rótulos o cualquier objeto colgante.

Para mayor seguridad, elabore un croquis de su hogar que muestre las rutas hacia zonas seguras dentro y fuera de la vivienda. Si cuentas con vehículo, revisa el estado de la batería y procura no dejar a niños ni mascotas sin supervisión.

Durante las lluvias intensas

Durante una lluvia fuerte, evita permanecer cerca de árboles, bardas, cables de electricidad, cauces de agua o laderas. Mantenga la calma y comunícate con tus familiares.

Si estás en tránsito, conduce con precaución y no intentes cruzar calles con corrientes de agua, ya que podrían arrastrarte. En caso de granizo, aléjate de estructuras ligeras que puedan colapsar y desconecta los servicios de luz, agua y gas por precaución.

Acciones después de las lluvias

Al finalizar la lluvia, revisa el estado estructural de tu vivienda, en especial techos, cableado eléctrico y conexiones de agua y gas. Si encuentras cables caídos, evita tocarlos o caminar cerca, evita cruzar por zonas lodosas o con escurrimiento.

Lee más: ¿Tu casa sufrió daños por desastres naturales? Así funcionan los albergues temporales

Si hubo encharcamientos dentro de su hogar, limpia con cloro todas las superficies, sobre todo rincones, para prevenir enfermedades. En caso de que tu vivienda ya no sea habitable, acude a un refugio temporal en tu comunidad.

Para más información, llama al 222 246 2750 o acude a el Sistema Estatal de Protección Civil ubicado en la Avenida 3 Poniente 725, Centro histórico de Puebla en horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs.