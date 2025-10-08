La rabia es una zoonosis viral que afecta a todos los mamíferos, incluidos humanos, y se transmite mediante el contacto con saliva infectada, principalmente a través de mordeduras o arañazos. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una vez que aparecen los síntomas, la enfermedad es casi siempre mortal.

Este virus ataca el sistema nervioso central y puede ser transmitido por animales domésticos o silvestres. Perros y gatos pueden desarrollar la enfermedad si no están vacunados, por lo que es fundamental que los dueños mantengan el esquema de vacunación completo.

Qué hacer ante una mordedura de perro

En caso de recibir una mordedura por parte de un perro, es indispensable recibir toda la información posible de dicho animal, y reportarlo ante las autoridades sanitarias. Esto permite ponerlo bajo vigilancia durante al menos 10 días para descartar signos de rabia.

De acuerdo con MedlinePlus la cual es una biblioteca nacional de medicina explica que si el animal muere en ese periodo, se le realiza una prueba de inmunofluorescencia a sus tejidos cerebrales para determinar si era portador del virus.

Además, es indispensable recibir atención médica dentro de las primeras 24 horas. La herida debe lavarse con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos, frotando con cuidado. Después, se recomienda desinfectar con antisépticos como alcohol al 70 %, tintura de yodo en solución acuosa, cloruro de benzalconio al 1 % o agua oxigenada.

El tratamiento incluye una serie de vacunas preventivas (cuatro dosis en 14 días) y, si se determina riesgo real de contagio, también se administra inmunoglobulina humana antirrábica.

De no atenderse oportunamente, pueden aparecer síntomas como fiebre, dolor de cabeza, náuseas, alucinaciones, convulsiones, babeo, dificultad para tragar, espasmos musculares y entumecimiento.

Síntomas de la rabia en perros

De acuerdo con la información publicada por Purina, los perros infectados presentan síntomas debido a la encefalitis (inflamación del cerebro) esta enfermedad avanza en tres diferentes fases, acompañado de signos específicos como hidrofobia y aerofobia.

Fase prodrómica: dura un par de días o meses, el perro empieza a tener cambios en su comportamiento, como sensibilidad, miedo o inquietud.

Fase de encefalitis aguda: Es el comienzo de la rabia furiosa, por lo que el perro se mostrará agresivo e irritable, acompañado de la extrema salivación, mirada perdida, pupilas dilatadas, camino tambaleante y errático.

Fase de encefalitis rábica: los perros pasan por parálisis muscular que conduce a convulsiones, estado de coma y, finalmente, la muerte.

Casos registrados en Puebla de mordeduras de perro

De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, en el boletín epidemiológico hasta el 6 de octubre de 2025 se habían registrado 6,351 casos de mordeduras de perro en Puebla, tanto en hombres como en mujeres, además de 640 casos de mordeduras de otros mamíferos.

Esto equivale a un promedio diario de 22 mordeduras por parte de perros hacia personas. No obstante, ninguno de los casos reportados representó riesgo de transmisión de rabia, de acuerdo con las autoridades sanitarias.

Eliminación de la rabia transmitida por perros en México

México fue validado en 2019 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como país libre de rabia humana transmitida por perros. Esta declaratoria fue resultado de décadas de campañas masivas de vacunación, vigilancia epidemiológica, sensibilización comunitaria y fortalecimiento de los servicios de salud pública.

De acuerdo con el Gobierno de México, estas acciones permitieron interrumpir la cadena de transmisión del virus entre perros y humanos. Aun así, la rabia continúa presente en fauna silvestre como murciélagos o zorros, por lo que las precauciones siguen siendo necesarias.

Marco Antonio Natal Vigilato, veterinario y asesor del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa de la OPS/OMS explicó que las muertes por rabia pueden prevenirse vacunando a los perros para evitar que se infecten, manteniéndolos en casa sin dejar que circulen solos por las calles.