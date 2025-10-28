Emiten recomendaciones para instalación de altares y ofrendas

El Gobierno de la Ciudad exhorta a seguir medidas para instalar ofrendas seguras y evitar riesgos durante las celebraciones.

Con la llegada de las celebraciones del Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad recuerda la importancia de tomar precauciones al instalar ofrendas seguras en los hogares, escuelas, espacios públicos y oficinas. Estas medidas buscan prevenir accidentes y garantizar una celebración segura y ordenada para todas y todos.

De acuerdo a un comunicado, la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil destaca que, para la instalación de las ofrendas, es importante considerar que el fuego y el humo generan riesgos significativos: el humo puede irritar los ojos y dificultar la respiración, mientras que los gases tóxicos por monóxido de carbono pueden causar asfixia, edema pulmonar o incluso la muerte.

Por ello, se recomienda mantener los espacios bien ventilados, libres de obstáculos y alejados de materiales inflamables, asegurando que la colocación de velas y otros elementos se haga en lugares seguros.

No manipular velas, cerillos o materiales inflamables.

Mantenerlos fuera del alcance de niños, niñas y mascotas.

Colocar velas sobre superficies estables y alejadas de objetos combustibles.

Apagar todas las velas y veladoras antes de dormir o salir de casa.

Revisar que las instalaciones eléctricas y de gas estén en buen estado.

Evitar el uso de multicontactos sobrecargados.

No conectar varios aparatos en un solo contacto.

Como alternativa, se recomienda el uso de veladoras tipo led, que reducen significativamente el riesgo de incendio y pueden permanecer encendidas de manera continua. Estas medidas simples ayudan a proteger a su familia y su patrimonio durante las festividades.

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, mantiene su compromiso de seguir trabajando por la salvaguarda de las y los poblanos y la celebración de las tradiciones en el marco del Día de Muertos.

