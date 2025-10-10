El Recorrido de Ofrendas en Puebla comienza a partir del 28 de octubre y finaliza el 2 de noviembre. Esta iniciativa reúne a 13 museos que exhiben altares con elementos tradicionales en un homenaje a los difuntos.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, los visitantes pueden disfrutar de estos espacios desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, con entrada gratuita los domingos.

Ubicación del corredor de Ofrendas 2025

Este 2025, las sedes del corredor de ofrendas en Puebla son las siguientes:

Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos

Dirección: 13 sur 103, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 31 de octubre de 10:00 a 17:00 h. El 1 y 2 de noviembre de 10:00 a 16:00 hrs.

Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo

Dirección: Av. Ejercito de Oriente s/n, Calle Laureles S/N Unidad Cívica 5 de Mayo. Los Fuertes, 72260 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs.

Complejo Museístico La Constancia Mexicana

Dirección: Ex Fábrica La Constancia Mexicana acceso por Av. Obreros Independientes, S/N, Col. Luz Obrera, Col. Luz Obrera, C.P. 72110, Puebla, Puebla.

Horarios: Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs.

Museo de la Evolución Puebla

Dirección: Av. Ejército de Oriente, esq. Cazadores de Morelia S/N, Unidad Cívica 5 de Mayo. Los Fuertes, 72260 Puebla, Pue. Entrada libre los domingos.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs.

San Pedro Museo de Arte

Dirección: 4 Norte. 203, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Biblioteca Palafoxiana – Museo Taller Erasto Cortés

Dirección: 7 Oriente 4, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Museo Casa del Alfeñique

Dirección: 4 Oriente 416, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Museo de Arte Popular Ex Convento de Santa Rosa

Ubicación: 3 Norte 1210, Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Museo José Luis Bello y González

Dirección: 3 Poniente 302, Centro Histórico, Puebla, Puebla.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Te puede interesar: Feria del Terror, Marcha Siniestra y más durante octubre y noviembre en Puebla

Museo Regional de la Revolución Mexicana Casa de los Hermanos Serdán

Dirección: 6 Oriente 206, Col. Centro Histórico, 72000 Puebla, Pue.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Museo de la Evolución Tehuacán

Dirección: Carretera Federal Puebla-Tehuacán 1211 o Km. 114 San Lorenzo Teotipilco.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Corredor de Ofrendas en Cholula

Museo Regional de Cholula

Dirección: 14 Poniente 307, Barrio de San Juan Aquiahuac. San Andrés Cholula, Puebla.

Horarios: Del 28 al 30 de octubre de 10:00 a 17:00 h. Del 31 al 2 de noviembre de 10:00 a 18:00 hrs. Entrada libre los domingos.

Museo Internacional del Barroco

Dirección: Bulevar Atlixcáyotl 2501. Reserva Territorial Atlixcáyotl. San Andrés Cholula, Pue.

Horarios: Del 28 de octubre al 2 de noviembre de 10:00 a 19:00 hrs. Entrada libre los domingos.

—

POB/MMM