Como parte de las actividades del festival “La Muerte es un Sueño”, el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) informó que habrá recorridos en el panteón de Puebla del 27 al 29 de octubre de 2025.

En conferencia de prensa, el IMACP informó que el objetivo de esta actividad es promover la cultura funeraria, rescatar la memoria histórica y fortalecer las tradiciones del Día de Muertos.

Así, quienes deseen asistir a los recorridos en el panteón de Puebla podrán hacerlo de la siguiente forma:

– Recorrido guiado. Será de 19:00 a 20:00, limitado a 300 personas con boleto, quienes ingresarán en grupo cada diez minutos.

La entrega de boletos se efectuará una hora antes del inicio, en la entrada del panteón, para las primeras 300 personas.

– Recorrido abierto. Será de 20:00 a 22:00 horas.

En este formato se permitirá al público recorrer libremente los espacios del panteón, con iluminación especial en mausoleos y monumentos históricos.

Más de 50 actividades culturales en Puebla

El festival “La Muerte es un Sueño” ofrecerá más de 50 actividades en nueve sedes de la capital poblana, del 24 de octubre al 2 de noviembre, con una programación que incluye arte, música, gastronomía, exposiciones y tradiciones populares.

Algunas de las actividades más destacadas son:

– Video mapping en la Catedral de Puebla, los días 1 y 2 de noviembre, con proyecciones cada 30 minutos entre las 19:30 y las 22:00 horas.

– Catrinas monumentales de más de tres metros que adornarán el Centro Histórico, especialmente en avenida Reforma, Juan de Palafox y Mendoza, y calle 16 de Septiembre.

– Actividades en el Teatro de la Ciudad, presentaciones musicales y talleres culturales.

– Dos ediciones especiales de Noche de Museos, el 2 y 15 de noviembre, con entrada gratuita a espacios culturales.

Si quieres conocer las actividades que habrá por día da clic aquí: poblanerias.com/lamuertesunsueño

—

POB/LFJ