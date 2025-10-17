Rectora de la BUAP se reúne con deportistas universitarios

Deportistas universitarios BUAP compartieron experiencias con la rectora Lilia Cedillo para fortalecer el vínculo deportivo y académico.

Con el propósito de fortalecer el vínculo entre la comunidad estudiantil y las autoridades universitarias, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez sostuvo un encuentro con más de 200 deportistas universitarios BUAP que han destacado en distintas disciplinas y representado a la institución en competencias locales y nacionales.

De acuerdo a un comunicado, el diálogo formó parte de las acciones para promover un ambiente de confianza, discusión y colaboración dentro de la universidad. Los atletas presentes practican disciplinas como gimnasia, esgrima, lucha universitaria y atletismo, entre otras.

Durante el encuentro, la Rectora compartió su experiencia como maratonista, narrando cómo comenzó en esta disciplina y las enseñanzas que le ha dejado. A su vez, las y los deportistas universitarios contaron sus vivencias, retos y logros al representar a la BUAP en diversas competencias.

Los estudiantes reconocieron la importancia del apoyo institucional para continuar su desarrollo deportivo y académico, y destacaron que este respaldo les ha permitido fortalecer su confianza y compromiso dentro y fuera de las aulas.

El encuentro permitió el intercambio de experiencias entre generaciones de atletas y autoridades, reafirmando la relevancia del deporte universitario como parte fundamental de la formación integral en la BUAP.

