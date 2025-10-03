En sesión pública, el Congreso del Estado de Puebla aprobó por mayoría la reforma a la Guardia Nacional, con la que se modifican los artículos 76 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¿En qué consiste la Reforma a la Guardia Nacional?

Esta medida otorga al Senado de la República la facultad de ratificar los nombramientos de mandos superiores y coroneles de la corporación, un proceso que antes solo aplicaba para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

El dictamen aprobado también incorpora ajustes en materia de lenguaje inclusivo, sustituyendo términos como “Ejecutivo Federal” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y “Presidente de la República” por “persona titular de la Presidencia de la República”, señalan que el objetivo es garantizar la igualdad de género en el marco constitucional.

Durante la discusión en el pleno, el diputado José Miguel Trujillo de Ita aseguró que la Guardia Nacional necesita mandos a la altura de los retos actuales y sujetos al escrutinio público. Explicó que la reforma a la Guardia Nacional dará certeza sobre los méritos de quienes ocupen estos cargos y garantizará procesos de ratificación transparentes.

Las diputadas María Fernanda de la Barreda Angon y Delfina Pozos Vergara mencionaron que la iniciativa establece controles y contrapesos, además de fortalecer los procesos democráticos.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Fedrha Isabel Suriano Corrales, destacó en su participación que la reforma incide directamente en la estructura de la Guardia Nacional y en el equilibrio de poderes del país, con el objetivo de que el Senado de la República ratifique los ascensos a coroneles y otros jefes superiores, tal como ya ocurre en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

“Despojarla de su carácter civil fue un error de origen; la seguridad ciudadana no se construye con soldados en la calle, sino con policías cercanos a la gente y cuerpos de seguridad con respeto a los derechos humanos”, señaló en tribuna fedrha isabel.

La votación se resolvió con 34 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, lo que formalizó la aprobación de las reformas. Con ello, el Congreso local respaldó la iniciativa federal y reforzó la supervisión legislativa sobre la corporación.

La reforma a la Guardia Nacional entrará en vigor una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. A partir de entonces, se consolidará un nuevo esquema de control y transparencia en la designación de los mandos, en medio de un debate nacional sobre el papel y la autonomía de esta institución en la seguridad pública del país.

