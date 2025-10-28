Si estás por vencer o ya venció tu certificado, es importante saber cómo renovar mi efirma, ya que de ello depende el acceso a servicios como declaraciones, facturación electrónica o trámites ante dependencias de gobierno.

Formas de renovar mi efirma en Puebla

La Firma Electrónica Avanzada (e.firma) es un conjunto de datos cifrados que permiten identificar al firmante y validar documentos o trámites con el mismo valor legal que una firma autógrafa.

Esta herramienta, emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tiene una vigencia de cuatro años y puede utilizarse para realizar múltiples gestiones en línea tanto en el portal del SAT como en otras instituciones públicas y privadas.

La renovación puede hacerse en línea, mediante el programa Certifica o la plataforma SAT ID, y también de forma presencial en las oficinas del SAT.

Renovar mi efirma en línea con el programa Certifica

Para renovar la e.firma con el programa Certifica, primero debes descargar e instalar en tu computadora Java SE Runtime Environment 7u80, asegurándote de elegir la versión correspondiente a tu sistema operativo (Windows, Mac, Linux o Solaris).

Una vez instalado, descarga el archivo .jar del programa Certifica (antes conocido como Solcedi), cuidando que sea de la misma versión que el Java instalado; si usas la versión de 64 bits, también el archivo de Certifica debe ser de 64 bits.

Al abrir Certifica, selecciona la opción “Requerimiento de renovación de e.firma” e ingresa los archivos actuales de tu firma, los que terminan en .cer y .key, posteriormente utilizarás tu contraseña y clave privada.

El sistema generará un nuevo archivo .ren y una nueva clave privada. Si cuentas con conexión a internet, el proceso puede completarse de inmediato. Una vez finalizado, imprime tu comprobante y guarda tu nuevo archivo con terminación .cer, que será tu e.firma renovada.

En caso de que no hayas tenido conexión a internet al momento de generar los archivos, deberás ingresar posteriormente a CertiSAT Web con tu e.firma vigente o con tu contraseña.

Ahí, selecciona la opción de “Renovación del certificado”, carga el archivo .ren generado previamente y finaliza el proceso. Descarga e imprime tu comprobante y guarda el nuevo certificado desde la sección “Recuperación de certificados”.

Renovar mi efirma con SAT ID

Si tu firma electrónica ya venció pero no ha pasado más de un año desde su vencimiento, puedes renovarla a través de la plataforma SAT ID. Para ello, ingresa al sitio oficial, selecciona la opción “Renovación de e.firma” y valida tu identidad utilizando tu credencial para votar expedida por el INE.

Una vez que recibas la respuesta positiva del SAT, descarga la aplicación Certifica en tu equipo de cómputo y selecciona “Requerimiento de generación de firma electrónica”. Genera tus nuevos archivos y luego entra a CertiSAT Web utilizando tu e.firma caducada, el sistema permite renovar certificados vencidos hasta un año.

Lee también: Escrituras gratuitas de Infonavit 2025 para trabajadores que ya liquidaron su crédito

En la plataforma, selecciona “Renovación del certificado con SAT ID”, carga el archivo con extensión .ren, da clic en “Renovar” y guarda el acuse de recepción. Después, dirígete a la sección de “Recuperación de certificado”, escribe tu RFC y descarga tu nuevo certificado de e.firma junto con tu llave privada.

Renovar mi efirma de forma presencial

Si tu e.firma fue revocada, ya no está vigente o perdiste la contraseña o el archivo .key, será necesario acudir personalmente a una oficina del SAT. Para hacerlo, debes agendar una cita en el portal oficial del SAT y presentarte con una memoria USB, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio (solo si tu identificación no muestra la dirección).

El día de la cita, informa al asesor que deseas renovar mi e.firma. Entrega los documentos solicitados y verifica que todos tus datos sean correctos antes de firmar digitalmente. Si tu e.firma venció hace menos de un año, puedes acreditar tu identidad con tu huella dactilar. Al finalizar el trámite, recibirás el acuse correspondiente y podrás guardar tus nuevos archivos digitales.

—

POB/MMM