Después de semanas de trabajo, el bulevar Aeropuerto en Huejotzingo, Puebla fue reabierto a la circulación vehicular, tras la reparación del socavón que afectó la estructura de concreto del puente vial cercano al entronque con la autopista México-Puebla.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura del Estado, la estructura restaurada cuenta con una vida útil estimada de 30 años. Aunque el tránsito vehicular ya está habilitado, continúan labores menores en la zona a cargo de obreros, sin que estas interfieran con el flujo de automóviles.

Socavón en Huejotzingo Puebla causó cierre total del puente

El socavón se formó el 4 de septiembre de 2025 sobre el puente del bulevar Aeropuerto, a unos metros del entronque con la autopista México-Puebla, ocasionando un cierre total del paso vehicular en el kilómetro 0+200, tanto para evitar accidentes viales como riesgos en la vía férrea cercana.

La cavidad, de aproximadamente 3 metros de ancho, 8 metros de largo y 5 metros de profundidad, provocó afectaciones en la movilidad de la zona, obligando a redireccionar el tránsito por rutas alternas y restringiendo el paso tanto de automóviles como de transporte pesado.

Durante los trabajos de reparación se llevaron a cabo labores de estabilización del terreno y reconstrucción de la losa del puente; asimismo, el gobierno estatal tiene previsto realizar la pintura de las defensas metálicas, así como la colocación de señalética horizontal y vertical.

