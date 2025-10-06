Atienden reportes por socavones en diferentes zonas de Puebla capital

La reparación de socavones en se realiza en coordinación con Agua de Puebla para atender hundimientos y daños en vialidades.

El Gobierno de la Ciudad intensificó las labores de reparación de socavones en Puebla, con el objetivo de atender oportunamente las afectaciones registradas en la infraestructura vial de distintas zonas de la capital.

De acuerdo a un comunicado, las acciones se realizan en coordinación con la concesionaria Agua de Puebla para Todos, responsable de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio.

Las intervenciones recientes se han llevado a cabo en las juntas auxiliares de San Pablo Xochimehuacan, Ignacio Romero Vargas y San Jerónimo Caleras, donde se registraron hundimientos ocasionados por filtraciones, deterioro de redes de drenaje o condiciones geológicas específicas.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad e Infraestructura, los trabajos incluyen diagnóstico técnico, excavación controlada, reparación de tuberías y relleno con material de banco (tepetate) para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas.

La Dirección de Gestión de Riesgos de Protección Civil ha supervisado los inmuebles colindantes y el avance de las obras, mientras que el Comité de Fenómenos Hidrometeorológicos “Tláloc” refuerza los programas de inspección preventiva y mantenimiento integral en zonas de alto tránsito.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de que la ciudadanía reporte oportunamente cualquier hundimiento o irregularidad en calles y avenidas para reducir riesgos a la seguridad vial y peatonal.

