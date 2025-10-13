El Banco de México (Banxico) puso en marcha el retiro de los billetes de 20 pesos pertenecientes a la familia F, caracterizados por la efigie de Benito Juárez. La medida fue oficializada mediante una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y forma parte del proceso de renovación de las familias monetarias del país.

De acuerdo con Banxico, las instituciones bancarias deben abstenerse de poner en circulación estos billetes y proceder a su depósito en el banco central, donde serán clasificados como “billetes en proceso de retiro y/o desmonetizados”.

¿Desde cuándo comenzó el retiro de billetes de 20 pesos?

El retiro de los billetes de 20 pesos de la familia F inició el 10 de octubre de 2025, según lo dispuesto por Banxico. Aunque estos billetes dejarán gradualmente de circular, mantienen su valor nominal y podrán seguir utilizándose en transacciones cotidianas mientras continúe el proceso de sustitución.

El artículo 4 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos establece que los billetes conservan su poder liberatorio mientras el Banco de México no determine su desmonetización definitiva.

¿Seguirá teniendo valor?

Según el Banco de México, un billete en proceso de retiro sigue teniendo poder liberatorio, es decir, conserva su valor y puede usarse para pagos y transacciones. Sin embargo, los bancos están obligados a separarlos cuando lleguen a ventanilla y enviarlos a Banxico, sin volver a ponerlos en circulación.

De esta manera, los billetes de 20 pesos de Benito Juárez irán desapareciendo gradualmente del sistema financiero hasta su completa sustitución por nuevas versiones.

Historia de los billetes de 20 pesos

Los billetes de 20 pesos tipo F fue puesto en circulación el 20 de agosto de 2007. Está fabricado en polímero y mide 120 por 66 milímetros. En su anverso se muestra la efigie de Benito Juárez (1806–1872), acompañada por una balanza que simboliza la justicia y un libro que representa las Leyes de Reforma promulgadas en 1859.

En el reverso aparece una vista panorámica de la zona arqueológica de Monte Albán, en el estado de Oaxaca, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. También incluye detalles de un pendiente hallado en la tumba número 7 y un fragmento del mascarón del dios de la lluvia y el trueno.

La familia F de billetes destacó por la introducción de materiales y elementos de seguridad innovadores, como el uso de polímero, relieves al tacto, ventanas transparentes, textos microimpresos y registros perfectos.

Con su salida, Banxico consolida la transición hacia la familia G, que incluye billetes con diseños actualizados y formatos híbridos, como el billete conmemorativo de 20 pesos que presenta un anverso horizontal y reverso vertical.

El retiro de los billetes de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez forma parte del plan de modernización del papel moneda mexicano, que busca reforzar la seguridad, durabilidad y representatividad cultural de cada pieza.

Aunque su retiro marca el fin de una etapa para esta denominación, Banxico ha señalado que los billetes de la familia F seguirán siendo válidos hasta su completa sustitución, garantizando una transición ordenada dentro del sistema monetario nacional.

