Revista vehicular ofrece descuentos de hasta 34 mil pesos en Puebla

Con la finalidad de recuperar el orden, la legalidad y garantizar la seguridad de todas y todos los poblanos, la secretaria de Movilidad y Transporte, Silvia Tanús Osorio anunció que del 28 de octubre al 30 de noviembre la revista vehicular se volverá a realizar en el municipio de Puebla, con sedes en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc y la Biblioteca Central de la BUAP, en un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas.

De acuerdo a un comunicado, Tanús Osorio subrayó que será la última oportunidad para que las y los concesionarios y permisionarios realicen este procedimiento, ya que no habrá prórrogas.

Una vez concluido el proceso en noviembre, las y los concesionarios y permisionarios que hayan realizado en tiempo y forma el censo vehicular contarán con los siguientes dos meses para completar su proceso de regularización. A partir del 1 de febrero, la Secretaría de Movilidad y Transporte iniciará operativos para el retiro de aquellas unidades que no hayan cumplido con este procedimiento.

Indicó que la revista vehicular no solo es una obligación, sino una muestra de compromiso con la seguridad de las y los usuarios, con la modernización del servicio y con la confianza que las familias poblanas depositan en el transporte público. Informó que en cuatro meses atendieron 15 mil unidades en 22 sedes regionales, lo que permitió dar cobertura a transportistas de los 217 municipios.

La funcionaria estatal informó que dispondrán de un beneficio fiscal consistente en la reducción del 100 por ciento del pago de las cuotas por concepto del trámite de cesión de derechos con cambio de vehículo, así como del trámite de cambio de vehículo, tanto para concesiones como para permisos del servicio público de transporte y del servicio mercantil de transporte de personas, en sus modalidades de alquiler o taxi. La vigencia de este programa será del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2025.

Te puede interesar: Así puedes renovar tu e.firma en Puebla en línea o de forma presencial

Finalmente, la secretaria de Movilidad y Transporte adelantó que a partir del 1 de noviembre, 300 Agentes de Proximidad Vial estarán ubicados en las calles con el objetivo de salvaguardar la integridad de peatones, ciclistas y conductores, a fin de favorecer un tránsito seguro y ordenado. Afirmó que los elementos son parte de una nueva generación que fue capacitada en la Universidad de las Ciencias Policiales y de la Seguridad del Estado de Puebla (UCIPS).

“Este paso forma parte del gran proceso de reordenamiento y transformación del transporte y la movilidad en Puebla, una política pública integral que coloca en el centro a las personas, a la vida y a la seguridad”, concluyó.

__

POB/KPM