La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) informó que la segunda etapa de la revista vehicular en Puebla 2025 se llevará a cabo del 28 de octubre al 30 de noviembre.

En conferencia de prensa, Silvia Tanús Osorio, titular de la dependencia hasta el momento se han revisado 15 mil 169 unidades –de más de 30 mil– como parte del proceso de revista vehicular en Puebla.

Comienza la etapa final de la Revista vehicular en Puebla 2025

De esas 15 mil unidades, 11 mil 551 aprobaron la revisión, mientras que 3 mil 618 no la han pasado y contarán con un periodo de dos meses para regularizar su situación y cumplir con los requisitos establecidos por la dependencia.

Silvia Tanús, dio a conocer que esta será la última etapa del proceso y no habrá prórrogas para concesionarios ni permisionarios del transporte público que no hayan cumplido con el trámite.

Explicó que la revista vehicular en Puebla se desarrolla en un modelo descentralizado, con 22 regiones de atención que permiten dar cobertura a transportistas de los 217 municipios del estado.

Mencionó que el objetivo es acercar el trámite a los concesionarios para evitar traslados y gastos innecesarios.

En esta última fase, las revisiones se realizarán en dos sedes: el estadio Cuauhtémoc y el estacionamiento de la Biblioteca Central de la BUAP, con un horario de atención de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes.

La funcionaria recalcó que esta será la última oportunidad para que los transportistas cumplan con el proceso, pues una vez concluido, no se otorgarán prórrogas ni ampliaciones.

Tanús detalló que el procedimiento busca actualizar la información sobre las unidades, sus propietarios y las condiciones en que operan.

“Después de 12 años, necesitamos saber cuántos permisos y cuántas concesiones están realmente vigentes”, indicó.

La secretaria precisó que quienes no acudan a realizar la revista vehicular antes del 30 de noviembre no podrán acceder al periodo de dos meses que la ley otorga para completar el proceso de regularización.

“Un trámite no iniciado es un trámite inexistente”, subrayó.

A partir del 1 de febrero de 2026, la Secretaría de Movilidad y Transporte iniciará operativos para el retiro de unidades que no hayan cumplido con el procedimiento, además de iniciar los procesos administrativos para el retiro de concesiones en los casos correspondientes.

Silvia Tanús señaló que el censo y la revisión de unidades permiten al gobierno contar con información actualizada y confiable para planificar rutas, mejorar la seguridad y promover la modernización del transporte.

“Este proceso es una herramienta que garantiza que las unidades circulen en condiciones óptimas”, señaló.

Como parte de las medidas de apoyo, la secretaria anunció un beneficio fiscal consistente en la reducción del 100% del pago de cuotas por cesión de derechos con cambio de vehículo y por trámites de sustitución de unidades.

Este apoyo estará vigente del 3 de noviembre al 18 de diciembre de 2025, y busca facilitar la regularización de los concesionarios y permisionarios.men

Requisitos de la Revista Vehicular en Puebla

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), los propietarios de unidades deben presentar su vehículo limpio y sin accesorios, junto con los documentos que acrediten su propiedad y operación.

Factura original o copia certificada ante el notario, constancia del Registro Público Vehicular (REPUVE) y comprobante de no adeudo de infracciones.

Título o tarjeta de concesión o permiso vigente, pago del ejercicio fiscal y póliza de seguro de responsabilidad civil vigente con cobertura mínima de 5,000 UMAS.

Dictamen de gas (para vehículos que usan este combustible), identificación oficial, gafete de operador y certificado de verificación vehicular emitido por el SMADOT.

Para personas morales, además de los documentos anteriores, deben incluir:

Acta constitutiva de la empresa, poder notarial del representante legal y una identificación oficial vigente.

También se solicita documento del IMSS que acredite la afiliación de los conductores, contrato de publicidad en caso de portar anuncios y comprobante de domicilio reciente.

En cuanto a los costos oficiales establecidos por la SMT para la revista vehicular en Puebla, son los siguientes:

Revista vehicular: $605 pesos

Expedición de título o tarjeta: $410 pesos cada uno

Reposición de tarjeta de circulación: $670 pesos

Expedición o canje de placas: $1,225 pesos

Baja de vehículo y/o placas: $165 pesos

Constancia de no adeudo de infracciones: $165 pesos

