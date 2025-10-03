El gobierno de Puebla publicó las rutas que recorrerán los atletas durante el próximo Maratón de Puebla 2025.

El Maratón de Puebla 2025 se realizará el domingo 23 de noviembre a las 6:30 de la mañana y las vialidades por donde pasará serán cerradas al tránsito vehicular mientras se realiza la justa.

El punto de salida y meta del Maratón de Puebla 2025 será el Zócalo de la capital, por lo que se recomienda evitar la zona.

5 kilómetros

Su recorrido será saliendo por la avenida Juan de Palafox y Mendoza, el bulevar 5 de mayo con dirección al sur, dará vuelta en la 31 poniente con sentido a la 7 sur hasta llegar a Avenida Reforma y el Zócalo.

Costo de inscripción: 110 pesos.

10 kilómetros

Esta competencia partirá de Avenida Reforma para tomar el bulevar 5 de Mayo con dirección a la 49 poniente. Seguirá el rumbo hacia la 23 sur, Avenida Juárez y regresará al Zócalo.

Costo de inscripción: 220 pesos.

Medio Maratón

El medio maratón retomará la ruta de 10 kilómetros, aunque subirán a través del puente 485 para incorporarse a la Vía Atlixcáyotl; posteriormente, pasarán a un costado de la Estrella de Puebla por la Osa Mayor.

El recorrido continuará sobre el bulevar del Niño Poblano y la Calzada Zavaleta hasta su cruce con la Recta a Cholula; el recorrido seguirá hacia el cerro de La Paz, Avenida Juárez y Avenida Reforma, para concluir en el Zócalo capitalino.

Costo de inscripción: 330 pesos.

Maratón de Puebla

La ruta del Maratón de Puebla atraviesa tres de los municipios de la Zona Metropolitana de Puebla: San Andrés y San Pedro Cholula, así como la capital del estado.

Durante la primera parte de la carrera seguirán el recorrido de 21 kilómetros, pero en al llegar a la Recta a Cholula, continuarán hacia San Pedro Cholula, rodeando la Plaza de la Concordia por la 3 norte hasta retomar nuevamente la Cholula-Puebla, la Recta, La Paz, Avenida Juárez, Reforma y Zócalo.

Lee también: Correr un maratón: una experiencia de resistencia

La convocatoria estipula que el tiempo máximo para terminar el recorrido del maratón es de 7 horas, por lo que todas las vialidades estarán abiertas al tránsito vehicular alrededor de las 13 hrs.

Costo de inscripción: 418 pesos.

—

POB/LFJ