Conocer las Sedes de la Fiscalía en Puebla permite a la ciudadanía identificar los puntos donde se recibe y tramita una denuncia, así como los servicios de investigación y atención a víctimas que ofrece la institución.
La Fiscalía General del Estado de Puebla opera con múltiples unidades especializadas distribuidas en la capital y en municipios, con procedimientos formales para la recepción de pruebas, la integración de expedientes y la orientación jurídica.
A continuación, de acuerdo con el Directorio oficial de la Fiscalía, se detalla de manera precisa dónde acudir, cuáles son las unidades disponibles y los documentos necesarios para levantar una denuncia en Puebla.
Requisitos para presentar una denuncia en Puebla
Para presentar una denuncia de manera presencial es necesario contar con identificación oficial vigente con fotografía, como credencial para votar expedida por el INE, licencia de conducir, cédula profesional, cartilla militar o pasaporte, llevando siempre el original y dos copias.
Además, se debe presentar un comprobante de domicilio reciente, con antigüedad no mayor a tres meses, que puede ser un estado de cuenta de servicios como CFE, agua potable, telefonía o documentos bancarios, también en original y dos copias.
En el caso de que la denuncia sea realizada por un menor de edad, es necesario aportar el acta de nacimiento del menor, acompañada de la presencia de sus padres o tutores, con el original y dos copias.
Si la persona que denuncia es víctima de un delito que le impide presentar alguno de estos documentos, el funcionario público asignado brindará asistencia para levantar la denuncia, dejando constancia de la imposibilidad de presentar la documentación en el expediente.
Sedes de la Fiscalía en Puebla
Casa de Justicia para Adolescentes
- Domicilio: KM. 4.5 Carretera Federal Puebla-Atlixco Col. Emiliano Zapata, San Andrés Cholula
Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Fiscales y Relacionados
- Ubicación: Boulevard Héroes del 5 de Mayo y esquina 31 Oriente, Colonia Ladrillera de Benítez
- Horario de atención: L-V de 9:00 a 15:00 y de 18:00 a 21:00 horas.
Fiscalía Especializada en Derechos Humanos
- Ubicación: Avenida Rosendo Márquez, Esq. Calle Oriental, No. 15, segundo piso, Colonia La Paz
- Horario de atención: L-V de 09:00 a 21:00 horas.
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género Contra las Mujeres
- Ubicación: Calle 10 Oriente, No. 414, Colonia Centro, Puebla
- Horario de atención: L-V de 09:00 a 21:00 horas.
Unidad De Investigación Especializada En Delitos Sexuales
- Ubicación: Calle 10 Oriente, No. 414, Colonia Centro, Puebla
- Horario de atención: L-V de 09:00 a 21:00 horas.
Unidad De Investigación Especializada En Violencia Familiar Y Delitos De Género
- Ubicación: Calle 10 Oriente, No. 414, Colonia Centro, Puebla
- Horario de atención: L-V de 09:00 a 21:00 horas.
Fiscalía Especializada de Asuntos Internos
- Ubicación: Avenida Rosendo Márquez, Esq. Calle Oriental, No. 15, segundo piso, Colonia La Paz
- Horario de atención: L-V de 09:00 a 21:00 horas
Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares
- Ubicación: Calle 19 Norte, número 1605, colonia Jesús García, a un costado de la CFE.
- Horario de atención: 24 horas del día, los 365 días del año.
Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia
- Ubicación: Calle 19 Norte, número 1605, colonia Jesús García, a un costado de la CFE.
- Horario de atención: 24 horas del día, los 365 días del año.
Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción
- Ubicación: Calle 19 Norte, número 1605, colonia Jesús García, a un costado de la CFE.
- Horario de atención: 24 horas del día, los 365 días del año.
Coordinación General Especializada en Investigación de Robo de Vehículos
- Ubicación: Calle 19 Norte, número 1605, colonia Jesús García, a un costado de la CFE.
- Horario de atención: 24 horas del día, los 365 días del año.
Unidad Especializada en Materia de Seguridad Vial
- Ubicación: Calle 19 Norte, número 1605, colonia Jesús García, a un costado de la CFE.
- Horario de atención: 24 horas del día, los 365 días del año.
Unidad de Investigación San Andrés Cholula
- Domicilio: Calle Radial Zapata sin número, entre periférico ecológico y 32 Norte, de la Junta Auxiliar de San Bernardino Tlaxcalancingo
- Horario de atención: : Lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, 365 días del año.
Unidad de Investigación Sanctorum
- Domicilio: Plaza Movar, Avenida San Lorenzo Almecatla, Colonia Sanctorum
- Horario de atención: lunes a domingo de 9:00 a 21:00 horas, 365 días del año.
Unidad de Investigación Chapulco
- Domicilio: Prolongación de la 14 Sur, No. 11517, Colonia San José Chapulco, Puebla. C.P. 72494.
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas, sábado de 9 a 15 horas.
Unidad de Investigación San Pablo Xochimehuacan
- Domicilio: Calle Francisco I. Madero esquina con Calle 5 de Mayo, San Pablo Xochimehuacan
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:00 a 21:00 horas, sábado de 9 a 15 horas.
Unidad de Investigación de Tecali de Herrera
- Domicilio: Avenida Rafael Cortés Oriente, No. 7, Tecali de Herrera
- Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9 a 15 horas.
Unidad de Investigación Cuautlancingo
- Domicilio: Avenida México, Municipio de Cuautlancingo
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9: 00 a 15:00 horas.
Unidad de Investigación Juan C. Bonilla
- Domicilio: Calle Javier Mina, entre Calle Ayuntamiento y Calle Hidalgo, San Mateo Cuanalá, Juan C. Bonilla
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 15:00 horas.
Unidad de Investigación Amozoc de Mota
- Domicilio: Francisco I. Madero 109, Barrio de Santiago, C.P. 72980, Amozoc, Puebla.
- Horario de atención: 24 horas, 365 días del año.
Unidad de Investigación Coronango
- Domicilio: Plaza Principal 5 de Mayo s/n, Barrio de Analco, al interior del Complejo de Seguridad Pública de Santa María Coronango, Puebla C.P. 72670
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 15:00 horas.
Unidad de Investigación Canacintra
- Domicilio: Avenida Reforma 2704 5° piso Colonia Amor.
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas.
Unidad de Investigación San Pedro Cholula
- Domicilio: Calle Primera de Puebla, Colonia Centro en Santa Clara Ocoyucan.
- Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 15:00 horas.
Unidad de Investigación Santa Clara Ocoyucan
- Domicilio: Calle Primera de Puebla, S/N, Colonia Centro de Santa Clara Ocoyucan
- Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 21:00 horas, sábado de 9:00 a 15:00
