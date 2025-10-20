SEDIF llama a unirse a la colecta de víveres para la Sierra Norte

La colecta del SEDIF recibe víveres y artículos de limpieza para apoyar a familias damnificadas en la Sierra Norte tras las lluvias.

Integrantes del voluntariado del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) invitaron a sus homólogas y homólogos de las dependencias estatales a sumarse a la colecta, con el propósito de reunir víveres y artículos necesarios para las familias afectadas por las lluvias en la Sierra Norte.

De acuerdo a un comunicado, la coordinadora de los voluntariados, Rocío Brambila, informó que esta colecta se encuentra encabezada por la presidenta del Patronato, Ceci Arellano, quien desde el inicio de la contingencia dispuso el envío de apoyos y artículos de primera necesidad para la población afectada.

Brambila destacó la participación de empresarios, asociaciones civiles, grupos altruistas y voluntarias de los Sistemas Municipales DIF, quienes han entregado donativos en el centro de acopio del SEDIF, ubicado en Avenida Reforma 1305, colonia Centro Histórico.

Por su parte, la vocal titular del voluntariado de la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital del Gobierno del Estado, Erika Ramírez, recordó que todos los donativos son valiosos, pero los artículos más requeridos son:

Comida enlatada y embolsada

Pañales infantiles y para adultos

Agua embotellada, leche en polvo, azúcar, aceite, sopa y chocolate en polvo

Artículos de limpieza: palas, picos, carretillas, escobas, recogedores, botas de hule y guantes de uso rudo

El SEDIF reiteró el llamado a la solidaridad de la ciudadanía poblana y de las instituciones públicas y privadas, para seguir fortaleciendo las acciones de apoyo a las comunidades más afectadas por las lluvias.

