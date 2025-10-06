Este lunes, en el Estadio Hermanos Serdán, se presentó la playera oficial del evento y el nuevo fragmento de la medalla que recibirán los participantes de la segunda carrera Pericos de Puebla.

En la presentación estuvieron presentes el Ing. Gerardo Ávila Reyna, Líder de Marketing Nacional de REPSOL; Majo Orea, Directora de Eventos de la Asociación Poblana de Atletismo; Juan Manuel Méndez, Coordinador Estatal de Migración y Prevención de la Cruz Roja Puebla; y por parte del Club, el Lic. Manuel de Jesús Valenzuela, Director Comercial y de Marketing, junto con la Lic. Diana Villegas, Gerente de Marketing.

El Lic. Manuel de Jesús Valenzuela destacó que la convocatoria para participar en la carrera Pericos de Puebla ha superado las expectativas, con más de mil corredores inscritos hasta el momento.

Recordó que para esta edición el cupo se duplicó respecto al año pasado y que, al igual que en 2024, la salida y meta estarán ubicadas dentro del Estadio Hermanos Serdán. Además, los corredores recibirán un kit robusto gracias al apoyo de los patrocinadores.

Asimismo, se anunció que los nuevos participantes o quienes no obtuvieron la medalla de la primera edición de la carrera Pericos de Puebla podrán conseguirla a través de una dinámica especial que será comunicada próximamente en los canales oficiales del Club.

El recorrido mantendrá prácticamente el mismo trazado del año anterior; cualquier ajuste será informado en tiempo y forma.

Las categorías serán de 3, 5 y 10 kilómetros, con premiación y podium para las distancias de 5 y 10 km. Los premios económicos irán de mil a 4 mil pesos.

Las inscripciones continúan abiertas en la Pericotienda, ubicada en la explanada del Estadio Hermanos Serdán, y en el portal www.chronostart.com.mx

