A siete meses del homicidio de Natalia Andrade, ciudadana argentina asesinada en Puebla por un menor de edad, las alarmas se vuelven a encender. En esta ocasión, Rosa Isela de 23 años de edad, perdió la vida tras ser atacada por un niño de 12 años en el municipio de Chietla. De acuerdo con las autoridades estatales, se trata del segundo caso con características similares registrado en 2025.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal, declaró que ambos hechos guardan puntos de coincidencia: los presuntos agresores tienen 12 años y las víctimas fueron mujeres.

Menor de 12 años asesina a mujer en Puebla

El secretario Francisco Sánchez González señaló que el nuevo incidente, ocurrido el pasado 3 de octubre, muestra la urgencia de “reforzar la prevención del delito” entre menores.

El vicealmirante señaló que la dependencia implementará una estrategia para vincular directamente a las autoridades con los centros educativos, con el fin de impartir talleres e impulsar una interacción efectiva con los estudiantes.

Agregó que “los juegos y la tecnología” influyen en la conducta de los adolescentes y que los cambios sociales y tecnológicos deben considerarse dentro de las políticas públicas de prevención.

El caso de Rosa Isela sorprendió a la comunidad de Chietla. De acuerdo con reportes policiales, el menor ingresó a la vivienda con la intención de robar, y tras ser descubierto, agredió con un arma blanca a la mujer cuando intentó defenderse.

Madre de tres hijas, Rosa Isela murió por hemotórax secundario y traumatismo penetrante, según informó la fiscal especializada en Violencia de Género, Karla Michelle Salas Sánchez.

El pasado 7 de octubre, la Fiscalía General del Estado confirmó que se mantienen las investigaciones para determinar la responsabilidad del menor.

¿Cómo se castiga a un menor por homicidio en Puebla?

El antecedente más cercano ocurrió en marzo de 2025, cuando Natalia Andrade, vecina de Alex N, menor involucrado, fue asesinada dentro de su vivienda en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis.

Según versiones presentadas ante las autoridades, el adolescente habría ingresado al domicilio como parte de un reto escolar.

TE PUEDE INTERESAR: Ipas LAC: “aborto inducido no deja secuelas en la salud mental”

En ese caso, el juez dictó medidas cautelares: prohibición de salir del estado, acercarse o comunicarse con testigos, además de permanecer bajo la vigilancia de sus padres y entregar reportes mensuales. En caso de requerirse internamiento, sería trasladado al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (CIEPA).

Aunque en México los menores son inimputables penalmente como adultos, la ley contempla medidas especiales cuando se determina una vinculación por delitos graves, como el homicidio con premeditación.

Incidencia delictiva en adolescentes

De acuerdo con la Estadística Poblacional Nacional de Adolescentes 2025, 5 mil 986 adolescentes, hombres y mujeres, están sujetos actualmente al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Por rangos de edad, de 12 a 13 años hay 20 mujeres y 192 hombres; de 14 a 17 años, 350 mujeres y 3 mil 499 hombres; y de 18 a 24 años, 148 mujeres y 1,777 hombres.

De acuerdo con la SSP del estado, estos dos casos registrados en menos de un año, revelan un panorama preocupante; por lo que la estrategia es insistir en la necesidad de fortalecer la prevención y el acompañamiento familiar desde edades tempranas.

–

POB/AFR