El Segundo Festival de Ópera, organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ofrece ocho funciones de entrada libre con cuatro óperas, programadas entre octubre y noviembre en distintos recintos de la ciudad de Puebla.

El festival se presentó en rueda de prensa con la participación de Magda Rey, directora de ópera BUAP; Elvira Ruiz Vivanco, directora de escena; y Stephanie Rodríguez Garza, jefa del Departamento del Teatro de la Ciudad.

De acuerdo con Magda Rey, tres de las producciones son de compositores mexicanos, lo que subraya la promoción de obras locales poco exploradas. Las óperas incluyen una adaptación y un estreno mundial.

Temáticas y estrenos del segundo festival de ópera

Magda Rey detalló que “El último día de Pompeya” de Giovanni Pacini se presenta en una versión más escénica tras su estreno previo en Puebla. “Eugenia”, compuesta en los años 60 por el autor orizabeño Armando Ortega, es una tragedia amorosa de duración corta, marcando su debut en la ciudad.

“Grietas”, del compositor regiomontano, Gerardo Sauceda, aborda la violencia de género para fomentar reflexión y sensibilidad, según Rey. Esta ópera contemporánea se retoma después de su estreno mundial del año pasado en el Teatro de la Ciudad.

TAMBIÉN LEE: BUAP anuncia nuevos nombramientos y cambios en áreas estudiantiles

El estreno mundial de “Romeo” de Melesio Morales, considerado el padre de la ópera en México, se ofrece en tres etapas: lectura semiescenificada, escenificación y puesta en escena completa. Rey señaló que la obra sonó solo una vez en 1863 debido a la invasión francesa y eventos climáticos, y que su rescate deriva de investigaciones musicales y artísticas para explorar la etapa inicial del compositor antes de su perfeccionamiento en Italia.

Programa de funciones del segundo festival de ópera

De acuerdo con la información proporcionada por las organizadoras, las funciones se distribuyen en tres recintos con horarios específicos y entrada gratuita, aunque sujetas a cambios. El calendario incluye:

7 de octubre a las 17:00 horas: Adaptación de “El último día de Pompeya” en el Teatro CREA UPAEP.

a las 17:00 horas: Adaptación de “El último día de Pompeya” en el Teatro CREA UPAEP. 9 de octubre a las 17:00 y 18:30 horas: “Eugenia” en el Teatro de la Ciudad (dos funciones).

a las 17:00 y 18:30 horas: “Eugenia” en el Teatro de la Ciudad (dos funciones). 10 de octubre a las 17:00 horas: Adaptación de “El último día de Pompeya” en el Teatro de la Ciudad.

a las 17:00 horas: Adaptación de “El último día de Pompeya” en el Teatro de la Ciudad. 14 de octubre a las 18:00 horas: “Grietas” en el Teatro CREA UPAEP.

a las 18:00 horas: “Grietas” en el Teatro CREA UPAEP. 18 de octubre a las 18:00 horas: “Grietas” en el Teatro de la Ciudad.

Estreno Mundial

29 de octubre a las 17:00 horas: Selecciones de “Romeo” (lectura) en el Teatro de la Ciudad.

a las 17:00 horas: Selecciones de “Romeo” (lectura) en el Teatro de la Ciudad. 4 de noviembre a las 17:00 horas: Selecciones de “Romeo” (semiescenificación) en el Teatro CREA UPAEP.

a las 17:00 horas: Selecciones de “Romeo” (semiescenificación) en el Teatro CREA UPAEP. 18 de noviembre a las 17:00 horas: Selecciones de “Romeo” (puesta en escena) en el Teatro del CCU.

¿Cómo llegar a los recintos del segundo festival de ópera?

Para asistir a las funciones del Segundo Festival de Ópera Buap, los recintos elegidos son:

El Teatro CREA UPAEP ubicado en Avenida 11 Poniente 1931, Barrio de Santiago, Puebla. Con funciones el 7 de octubre, 14 de octubre y 4 de noviembre.

El Teatro de la Ciudad ubicado en Palafox y Mendoza No. 14, Centro Histórico, Puebla. Con funciones el 9 de octubre, 10 de octubre, 18 de octubre y 29 de octubre.

El Teatro del CCU ubicado en Avenida Atlixcáyotl No. 2299, Reserva Territorial Atlixcáyotl, Puebla. Con función el 18 de noviembre.

La organización solicita estar al pendiente de sus redes sociales ante cualquier cambio a la programación.

–

POB/AFR