En Puebla, la multa por no tener seguro de daños a terceros puede alcanzar los 4 mil 100 pesos. Esto se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la obligación de contratar este tipo de seguro para circular legalmente.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros CONDUSEF siete de cada diez autos en circulación en México no cuentan con ningún tipo de seguro vehicular.

¿Qué cubre el seguro de daños a terceros?

El seguro de responsabilidad civil vehicular, también llamado seguro de daños a terceros, protege al conductor en caso de provocar un accidente y causar afectaciones a otras personas o a sus bienes.

Según la Coalición Movilidad Segura, esta medida busca garantizar la reparación integral a las víctimas de siniestros viales y evitar que las familias queden desprotegidas ante un accidente.

Este seguro cubre:

Muerte, lesiones o daños a la salud de terceros.

Daños materiales a propiedad ajena (vehículos, bardas, viviendas, etc.).

Además, en Puebla se establece una sanción adicional: la suspensión de la licencia por un año si se maneja en estado de ebriedad sin contar con este seguro.

Tipos de cobertura y costos aproximados

La CONDUSEF explica que las aseguradoras tienen tres tipos de coberturas: básica, limitada y amplia.

Básica: Cubre los daños causadas a terceros en algún bien (auto, casa, barda, motocicleta, etc) o daños ocasionados a personas ajenas al vehículo asegurado.

Limitada: El seguro lo cubre en caso de robo total, responsabilidad por daños causados a terceros en bienes o personas y gastos médicos en caso de accidente automovilístico.

Amplia: Cubre daños materiales, fianza garantizada, cristales, llantas, equipo esencial y devolución del deducible.

Es por eso que la CONDUSEF recomienda a la población a checar el precio, coberturas y servicios adicionales que se le ofrecen en el paquete del seguro.

Lee más: Tener seguro será obligatorio para circular en Puebla determina la SCJN

Precios aproximados de seguro para autos

En caso de querer contratar un seguro para autos, te damos un ejemplo del costo de un coche Ibiza XCELLENCE STD 1.6L modelo 2021, el cual cuenta con estas opciones de aseguradoras.

GNP seguros con pago único anual de $14 mil 320.41

con pago único anual de $14 mil 320.41 Inbursa con pago único anual de $14 mil 450.98

con pago único anual de $14 mil 450.98 Axxa Seguro con pago único anual de $16 mil 340. 81

Las tres aseguradoras son de cobertura aplica y cubre a daños materiales, robo total, responsabilidad civil por daños a terceros, servicios de asistencia vial y en viajes, gastos médicos a ocupantes y asistencia legal/jurídica.

Otro caso es un Kia Forte, versión KI Forte GT Line modelo 2022.

Seguro Atlas con pago único anual de $15 mil 899.34

con pago único anual de $15 mil 899.34 Ana Seguros con pago único anual de $20 mil 575.18

con pago único anual de $20 mil 575.18 Mapfre con pago único anual de $25 mil 986.65

Si deseas buscar más aseguradoras, ingresa a Autocompara.com o ingresa a Simulador de Seguro, en el que podrás checar a detalle sobre más opciones y comparar precios.