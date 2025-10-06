La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad de la obligación de contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros para circular en Puebla, como establece la Ley General de Movilidad en Puebla, conocida como Ley Manu.

Con seis votos a favor y tres en contra, el pleno resolvió que esta disposición no vulnera los derechos de libre tránsito ni de libertad contractual, como argumentó la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDH) en la acción de inconstitucionalidad presentada a inicios de 2024.

Según la sentencia, “el hecho de que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla prevea la obligación de que las personas conductoras cuenten con un seguro de responsabilidad civil no implica una restricción al desplazamiento, ya que solo es un requisito aplicable al medio de transporte y no a la persona que ejerce el derecho a la movilidad”.

¿Qué consideró la SCJN sobre la Ley Manu?

Además de avalar la obligatoriedad del seguro, la SCJN modificó las sanciones incluidas en la Ley General de Movilidad en Puebla y declaró inconstitucional la cancelación de licencias de conducir hasta por 10 años a quienes no cuenten con seguro, al considerarla una sanción desproporcionada.

Sin embargo, el tribunal sí validó que la licencia pueda suspenderse hasta por un año cuando se conduzca en estado de ebriedad, al estimar que esa sanción guarda proporcionalidad con la falta y busca prevenir siniestros viales.

En su argumentación, el Pleno destacó que la medida del seguro obligatorio “es eficaz para garantizar la seguridad vial”, al recordar que los accidentes de tránsito “ocurren diariamente, causando daños materiales, lesiones e incluso muertes”.

Por ello, consideró necesario que los conductores cuenten con un mecanismo que permita la reparación integral de los daños.

¿Qué había impugnado la CDH Puebla?

En el 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla había solicitado a la Corte invalidar seis artículos de la ley, entre ellos los que establecían la obligatoriedad del seguro, las multas por no tenerlo y las sanciones relacionadas con licencias y registros vehiculares.

José Félix Cerezo Vélez, entonces presidente de la CDH Puebla, había argumentado que estas disposiciones afectaban los derechos de las personas de bajos recursos, al imponer requisitos difíciles de cumplir.

Durante la sesión, ministros como Hugo Aguilar y María Estela Ríos coincidieron en que debía analizarse el impacto social de la medida. “Nos pidieron justicia cercana al pueblo”, expresó Ríos, al señalar que las condiciones económicas “no son parejas para todos”.

A pesar de estos votos en contra, la mayoría determinó que la medida tiene un fin legítimo de interés público, al contribuir a la seguridad de peatones, ciclistas y conductores.

Qué es la Ley General de Movilidad en Puebla o “Ley Manu”

La Ley General de Movilidad en Puebla, aprobada por unanimidad en noviembre de 2023, es una legislación estatal que busca garantizar la seguridad vial y el derecho humano a la movilidad, en armonía con la ley federal aprobada en 2021.

Conocida como Ley Manu en memoria de Emmanuel Vara Zenteno, activista fallecido en un siniestro vial, la norma establece principios de movilidad segura, accesible y sustentable. Entre sus disposiciones destacan:

– Portar licencia de conducir vigente.

– Uso obligatorio de casco y asientos infantiles.

– Límites de velocidad acordes a cada zona.

– Alcoholímetros permanentes en todo el estado.

– Reducción de velocidad en zonas escolares y residenciales.

También reconoce la jerarquía de movilidad, que da prioridad a peatones, ciclistas y transporte público sobre los automóviles, y promueve la creación de calles completas, accesibles y seguras.

La Ley General de Movilidad en Puebla incorpora además el concepto de responsabilidad compartida, que obliga a autoridades, conductores y proveedores a garantizar entornos seguros y proteger los derechos de las víctimas de siniestros viales.

