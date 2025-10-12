Debido a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte de Puebla, instituciones públicas, universidades y organizaciones sociales han instalado centros de acopio en Puebla capital para reunir víveres, ropa y artículos de higiene que serán destinados a las comunidades damnificadas.

Los centros operan bajo la coordinación del Gobierno del Estado, junto con la BUAP, Coparmex, SEDIF, IEDEP, SICOM, el Congreso del Estado, la Secretaría de Salud, el Poder Judicial y organizaciones como Cáritas Puebla.

Centros de acopio en Puebla

Centro de acopio BUAP

La BUAP informó que los donativos pueden entregarse en distintos puntos de la universidad, de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas, y en el caso del Edificio Carolino, también los fines de semana.

Los puntos habilitados son:

Ciudad Universitaria: Centro de Convenciones.

Ciudad Universitaria 2: Edificio EMA 7.

Área de la Salud: Edificio EMA 1.

Complejo Cultural Universitario: Explanada de la Mariposa.

Edificio Carolino: De lunes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas.

La institución solicita alimentos no perecederos, comida enlatada, productos para bebés, pañales, artículos de limpieza e higiene personal, alimento para mascotas y cobertores.

Centro de acopio Coparmex Puebla

La Coparmex Puebla también abrió un punto de recolección en su sede ubicada en Avenida 11 Poniente 1313, Barrio de Santiago, donde recibe donaciones de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.

Entre los artículos solicitados se encuentran agua embotellada, cobijas, productos enlatados, leche en polvo, maíz, aceite, azúcar, sal, cloro, botiquines de primeros auxilios, productos de aseo personal, papel higiénico, toallas húmedas, pañales, toallas sanitarias y jabón.

La organización empresarial señaló que esta acción forma parte de su compromiso con las comunidades afectadas y reiteró su disposición a coordinar esfuerzos con otras instituciones.

Centros de acopio del Gobierno de Puebla

El Gobierno del Estado de Puebla, a través del Sistema Estatal DIF (SEDIF), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICOM) y la Secretaría de la Función Pública, también instaló centros de acopio oficiales en distintas sedes:

Sistema Estatal DIF: Avenida Reforma 1305, Centro Histórico de Puebla.

SICOM: Bulevar Atlixcáyotl 1910, San Andrés Cholula.

Secretaría de la Función Pública: 5 Oriente 201, Centro Histórico de Puebla.

El horario de recepción es de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas, y los artículos solicitados son agua embotellada, leche en polvo, alimentos no perecederos, comida enlatada, comida para mascotas, artículos de limpieza e higiene, cobijas y ropa en buen estado.

El Sistema Estatal DIF mantiene su centro de acopio activo en:

Av. Reforma 1305, Centro Histórico, Puebla.

Horario: lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Se reciben alimentos no perecederos, agua embotellada, leche en polvo, latas con abre fácil, frijol, azúcar, sopas, comida para mascotas, artículos de limpieza e higiene, ropa limpia y en buen estado, cobijas y pañales.

La campaña, denominada “Colecta con causa”, tiene como objetivo apoyar principalmente a familias de Huauchinango y Xicotepec, dos de los municipios más afectados.

Centro de acopio del IEDEP

El Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP) también habilitó un punto de recolección:

Av. 13 Poniente 2904, colonia La Paz, Puebla.

Teléfono: 222 6 200 300.

Reciben agua embotellada, alimentos no perecederos, comida y suministros para mascotas, azúcar, sopa, frijol, leche en polvo, jabón, shampoo, toallas femeninas, pañales, papel higiénico y ropa en buen estado.

Centro de acopio del Poder Judicial del Estado

El Poder Judicial de Puebla invitó a la ciudadanía y al personal de la institución a sumarse a la colecta:

Sede: Ciudad Judicial Siglo XXI.

Horario: de 9:00 a 15:00 horas.

Se reciben alimentos no perecederos, artículos de limpieza e higiene personal, comida para mascotas, pañales, cobertores y productos para bebé.

Campaña del Congreso del Estado

El Honorable Congreso del Estado de Puebla, a través de su Voluntariado, lanzó una campaña de recolección de apoyo para la Sierra Norte y Nororiental.

Lugar: Módulo del Ingreso Principal del Congreso del Estado.

Fechas: del 10 al 17 de octubre (incluye fines de semana).

Horario: de 10:00 a 13:00 horas.

Se solicita agua embotellada, alimentos enlatados, leche en polvo o de caja, galletas, pan de caja, artículos de limpieza como cloro, jabón, jerga, cubetas, toallas sanitarias, pañales, cobijas y suéteres en buen estado.

Centro de acopio de la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud del Estado mantiene su centro de recolección en el Edificio El Portallilo, ubicado en Calle 6 Norte #603, Centro Histórico de Puebla, con horario de 9:00 a 18:00 horas, del 13 al 22 de octubre.

Además de alimentos no perecederos, se reciben medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos, antigripales y antidiarreicos, así como baterías, lámparas, impermeables y lonas.

Cáritas Puebla

La organización Cáritas Puebla abrió su propio centro de acopio para apoyar a las comunidades afectadas en Puebla y Veracruz:

Dirección: 13 Sur #1701, Barrio de Santiago, Puebla.

Reciben comida enlatada, agua embotellada, artículos de higiene personal, pañales, toallas sanitarias, material de limpieza, colchonetas, sábanas y cobertores.

También habilitaron una cuenta para donaciones en efectivo:

Banco Banamex, CLABE interbancaria 002650701919089351.

Solidaridad ante la emergencia

De acuerdo con los reportes del Gobierno de Puebla, las lluvias han provocado derrumbes, cortes carreteros y daños en viviendas en varios municipios serranos.

Más de 80 refugios temporales permanecen habilitados, mientras se continúa con labores de limpieza y reconstrucción en coordinación con SEDENA, Protección Civil y autoridades locales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a donar artículos de primera necesidad y evitar ropa o productos en mal estado, recordando que toda contribución puede representar un alivio inmediato para las familias afectadas.

