A partir del 12 de octubre de 2025, entrará en funcionamiento el nuevo sistema de entrada/salida (Entry/Exit System – EES). Así lo informó la Unión Europea, con el fin de registrar electrónicamente la llegada y salida de las personas no ciudadanas de Europa.

Los países europeos que utilicen el EES introducirán gradualmente el sistema en sus fronteras exteriores. La recolección de datos será gradualmente en los pasos fronterizos y se aplicará a más tardar el 10 de abril de 2026, fecha que se espera este plenamente operativo.

¿En qué consiste el nuevo sistema de entrada/salida?

El Sistema de Entrada/Salida (EES) tiene como objetivo identificar a las personas que no son ciudadanas de la Unión Europea y que viajan por una estancia corta a alguno de los países que utilizan este sistema. El EES aplica a los viajeros que cuenten con un visado de corta duración.

Las personas que ingresen a un país perteneciente a la Unión Europea podrán permanecer por un periodo máximo de 90 días dentro de un lapso de 180 días sin necesidad de visado. Si se excede ese tiempo, el sistema registrará la información y notificará la irregularidad.

Además de modernizar los procedimientos de control fronterizo, el EES busca mejorar la eficiencia en las entradas y salidas, prevenir el fraude de identidad mediante el uso de datos biométricos, reforzar la seguridad dentro de la Unión Europea y contribuir en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada.

Para la mayoría de los ciudadanos que no pertenecen a la Unión Europea, el EES facilita la detección de quienes superan el periodo de estancia permitido, evita el uso de identidades o pasaportes falsos e identifica a las personas que no cumplen con los requisitos para ingresar a los países europeos que operan bajo este sistema.

¿Cómo impacta a México el nuevo sistema?

Para los ciudadanos mexicanos que viajen a un país miembro de la Unión Europea, en su pasaporte ya no habrá sellos, al igual que toda la información quedará registrada digitalmente en su sistema.

Al cruzar por primera vez a la Unión Europea, será obligatorio hacer el registro biométrico que se ha especificado. En el caso de los mexicanos, el sistema de entrada/salida controlará de forma automática los días de estancia que también aplica el sistema de no visado para estancias de 90 a 180 días.

¿Qué países utilizan el nuevo sistema de entrada/salida?

Los países miembros de la Unión Europea que utilizarán el sistema entrada/salida son:

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Croacia Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Gracia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtensteins, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

Al llegar o salir de cualquiera de los países mencionados, el nuevo sistema de entrada y salida registrará información como la huella dactilar, una imagen facial y los datos del pasaporte y del viaje.

En caso de que sea la primera vez que una persona cruce un paso fronterizo hacia alguno de los países europeos, deberá proporcionar sus datos durante el proceso. Los agentes fronterizos escanearán las huellas dactilares o tomarán una fotografía del rostro para incorporarlos al registro digital.

Si el viajero ya ha ingresado previamente a la Unión Europea, sus huellas dactilares o fotografía facial estarán almacenadas en el sistema de entrada y salida. En caso de contar con un pasaporte biométrico, podrá acceder de forma más rápida mediante el sistema de autoservicio, siempre que este se encuentre disponible en el punto fronterizo.

—

POB/MMM