La edición 27 del Spirits Selection 2025 by Concours Mondial de Bruxelles (CMB) se llevó a cabo del 8 al 10 de septiembre en el estado de Jalisco, reuniendo a 140 expertos internacionales de 45 nacionalidades. Durante tres días cataron a ciegas 2,598 muestras de 70 países, lo que posiciona al certamen como uno de los más relevantes para la industria de bebidas espirituosas.

El concurso destacó no solo a productores consolidados, sino también a regiones emergentes en el mercado mundial de destilados.

Mezcal poblano en el Spirits Selection 2025

La delegación poblana obtuvo 16 preseas: dos medallas Gran Oro, nueve de Oro y cinco de Plata, consolidando la calidad del destilado en el escenario internacional.

Entre las marcas premiadas se encuentran: Alma, Agave Rosa, Los Fuertes, Aroma Ancestral, El Individuo, Green Gold, Herencia Mixteca, Huexolotl, La Atlixquense, La Villa de Carrión, Mexcalito de Mi Corazón, Recuerdos de mi Historia, Tesoro de Atlapulco, Santo Legado, Mi Ofrenda Joven y Joya de los Cerritos.

Revelation: triunfo poblano

El galardón más importante, Spirits Selection Revelation, fue para Mexcalito de Mi Corazón Papalometl, producido en Caltepec, Valle de Tehuacán, por el maestro mezcalero Melecio Meza Correa.

De acuerdo con el jurado, este mezcal artesanal impresionó por su complejidad aromática: frutas maduras, sándalo, incienso y especias ahumadas. En boca, destacó por su mineralidad, equilibrio y final prolongado, colocándose como el mejor destilado del certamen.

TE PUEDE INTERESAR: El sabor del mezcal poblano: único, artesanal y con más corazón

México también fue reconocido con el Revelation Tequila, otorgado a Maestro Dobel Blanco, sumando 62 preseas para el tequila y confirmando la relevancia de los destilados de agave en el mercado global.

El poder del mezcal poblano

El mezcal tiene una historia ancestral en Puebla. El cultivo de agave y su destilación datan de la época prehispánica, cuando la planta era considerada sagrada. Actualmente, la producción mezcalera no solo conserva técnicas tradicionales, sino que también genera ingresos para comunidades rurales.

En México, la agroindustria del mezcal pasó de 200 mil litros a más de 6 millones en una década. Desde 2015, Puebla cuenta con Denominación de Origen, que incluye a 116 municipios como Atlixco, Acatlán de Osorio, Ajalpan, Coxcatlán, Tepeaca y Zapotitlán Salinas.

Con el reconocimiento a Mexcalito de Mi Corazón y las 16 preseas obtenidas por distintas marcas, Puebla se posiciona como un referente mundial en la producción de mezcal, combinando tradición, innovación y valor cultural en cada botella.

–

POB/AFR